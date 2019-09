Bce | Draghi | ‘decisione non motivata da volontà preparare terreno a successore’

Bce : Draghi - ‘nostro mandato è stabilità prezzi non tassi cambio’ : Roma, 12 set. (AdnKronos) – “Il nostro mandato lo conoscono tutti ed è assicurare la stabilità dei prezzi. Non agiamo sui tassi di cambio”. Così il presidente della Bce, Mario Draghi nel corso di una conferenza stampa commentando il tweet del presidente degli Usa, Donald Trump che dopo la decisione dell’Istituto di Francoforte di tagliare i tassi sui deposti ha affermato: ‘la Bce, agendo rapidamente, taglia i ...

Bce : Draghi - ‘servono ulteriori passi decisivi per completare unione bancaria’ : Roma, 12 (AdnKronos) – “Il miglioramento del funzionamento dell’unione economica e monetaria rimane una priorità. Il Consiglio direttivo si compiace dei lavori in corso e sollecita ulteriori passi specifici e decisivi per completare l’unione bancaria e l’unione dei mercati dei capitali”. Così il presidente della Bce, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa. L'articolo Bce: Draghi, ‘servono ...

**Bce : Draghi - ‘inflazione +1 - 2% in 2019 - +1% in 2020 e +1 - 5% in 2021’** : Roma, 12 set. (AdnKronos) – “L’inflazione tendenziale nella zona euro dovrebbe crescere dell’1,2% nel 2019, dell’1% nel 2020 e dell’1,5% nel 2021”. A stimarlo è il presidente della Bce, Mario Draghi al termine del Consiglio direttivo che ha deciso di tagliare oggi i tassi. “Rispetto alle proiezioni macroeconomiche di giugno – sottolinea Draghi- le prospettive per l’inflazione sono ...

Bce - nuovo Qe da 20 miliardi al mese (senza scadenza) e taglio tassi : ecco il bazooka di Draghi : La Banca centrale europea ha tagliato i tassi (con un sistema a “scalini”), lanciato un nuovo qe, e modificato le condizioni delle Tltro, le aste di liquidità finalizzate ai prestiti alle aziende, che saranno anche più lungo del previsto. Soprattutto, ha modificato la forward guidance: non sono più previsti termini precisi, come era accaduto finora: la politica ultraespansiva resterà in vigore finché necessario

Roma, 12 set. (AdnKronos) – "Il consiglio direttivo della Bce ha ribadito l'orientamento molto accomodamente per un lungo periodo di tempo". Così il presidente della Bce, Mario Draghi nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio direttivo che ha tagliato i tassi.

Gli occhi del mercato su Draghi Bce - braccio di ferro a Francoforte : “Deboli prospettive dell'economia, scarsa inflazione nell'area dell'euro (che vale circa la metà del target statutario della Bce al 2%, ndr) e la Brexit imminente”. Giustifica così il quotidiano tedesco “Handelsblatt" le ulteriori “misure di politica monetaria espansiva” Segui su affaritaliani.it

Draghi pronto a nuovo Quantitative Easing/ Annuncio Bce - le Banche preoccupate : Si attende Annuncio Mario Draghi per nuovi stimoli monetari: pronto nuovo Quantitative Easing della Bce. La Borsa festeggia ma le Banche sono preoccupate

Bce - cresce l’attesa per l’ultimo asso di Draghi. E c’è chi vuole il jolly : Il 12 Francoforte svelerà le mosse su tassi e acquisti, ma tra gli operatori c'è chi evoca perfino l'helicopter money:? trasferimenti diretti di denaro ai cittadini

Ci pensa ancora Draghi. Rehn al Wsj : "da settembre nuovi stimoli Bce all'economia" : A settembre la Bce si prepara a usare di nuovo il “bazooka”, lanciando un piano di stimoli che supererà le aspettative degli analisti. Lo sostiene al Wall Street Journal il governatore della Banca centrale finlandese, Olli Rehn, che è anche membro del consiglio dei governatori. Parlando dai suoi uffici a Helsinki, si legge sul quotidiano finanziario americano, Rehn dice che il rallentamento dell’economia globale ...

Bce lascia tassi invariati. Draghi : "Pesa minaccia del protezionismo" : La Banca centrale europea lascia i tassi d’interesse invariati al livello attuale, cioè con il tasso principale fermo allo 0%, quello sui prestiti marginali allo 0,25% e quello sui depositi a -0,40%. Il costo del denaro resterà dunque invariato e i tassi potrebbero addirittura scendere ulteriormente, almeno fino "alla prima metà del 2020 e comunque per tutto il periodo di tempo necessario" per far salire l’inflazione in area 2%.A spiegarlo è ...

Bce - Draghi ricarica il bazooka. Ecco gli effetti a 7 anni dal «Whatever it takes» : «Whatever it takes». «Nel rispetto del nostro mandato, la Bce è pronta a fare qualsiasi cosa per proteggere l’euro. E credetemi, sarà abbastanza». Era il 26 luglio 2012, sette...

Bce - Draghi : manifattura rallenta - tassi fermi o più bassi fino a metà 2020 : «Ci attendiamo che i tassi di interesse restino su livelli pari a quelli attuali o inferiori almeno fino a tutta la prima metà del 2020 e in ogni caso...