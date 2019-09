Atletica | Mondiali 2019 | i convocati dell’Italia Presenti Tortu e Tamberi; Re | Bogliolo

Fonte : oasport

(Di giovedì 12 settembre 2019) Il conto alla rovescia per idileggera che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 27 settembre al 6 ottobre è ufficialmente iniziato. Il DT Antonio La Torre ha infatti ufficializzato i 65 atleti che prenderanno parte all’evento, di cui 8 vengono dagli inviti della Federazione Internazionale in base ai target numbers per raggiungere il numero minimo di partecipanti per specialità. Il nome di questi otto atleti sono: Yeman Crippa (10.000 metri), Gloria Hooper (200 metri), Eleonora Vandi (800 metri), Elena Vallortigara (salto in alto), Roberta Bruni (salto con l’asta), Tania Vicenzino (salto in lungo), Ottavia Cestonaro (salto triplo) e Sara Fantini (lancio del martello). Assente purtroppo per infortunio Eleonora Dominici (marcia). Al cancelletto di partenza si presenteranno dunque 34 uomini e 31 donne, numeri positivi che segnalano la buona crescita delle ...

