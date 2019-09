Astronomia | Hubble offre uno spettacolare ritratto di Saturno con vista sui suoi anelli

Astronomia : una galassia nana protagonista del nuovo scatto realizzato da Hubble : Si trova nella costellazione dei Pesci, a oltre 15 milioni di anni luce dalla Terra, e il suo aspetto indefinito ricorda quello di uno sciame di api: si tratta di Ugc 685, galassia nana protagonista del nuovo scatto realizzato da Hubble. Le galassie di questo tipo tendono ad avere una struttura molto vaga ed un aspetto sparpagliato; nello specifico, Ugc 685 è classificata come ‘SAm’, sigla che indica le galassie a spirale prive di barra. ...

Astronomia : una stella vicina alla sua fine nell’obiettivo di Hubble : Una luce brillante racchiusa in una leggiadra nube lilla che emerge dallo sfondo scuro dello spazio: così si è presentata alla fotocamera di Hubble la nebulosa planetaria Ngc 5307, scoperta da John Herschel nel 1836 e situata a oltre 10mila anni luce dalla Terra, nella costellazione meridionale del Centauro. Il quadro è solo apparentemente idilliaco: l’infaticabile fotografo spaziale – spiega Global Science – ha ripreso un oggetto ...

Astronomia : un’esuberante stella al “capolinea” per Hubble : È giunta al limite della sua vita in maniera parossistica, ma non ne vuole sapere di ‘uscire di scena’: è una stella simile al Sole, la cui fine ha dato il ‘la’ ad un complesso scenario nella costellazione dei Gemelli. La suggestiva veduta, caratterizzata da toni rosa acceso, non è sfuggita alla sensibilità artistica di Hubble, che l’ha prontamente immortalata per la sua galleria fotografica. Quest’area dei Gemelli, situata a 4300 anni ...

Astronomia : Hubble osserva la danza “letale” di due galassie : Il telescopio spaziale Hubble della NASA ha “catturato” la danza di due galassie, destinate a scontrarsi: la coppia, denominata UGC 2369, si trova a 424 milioni di anni luce dalla Terra. Le due galassie, molto luminose, sono così vicine da formare un ponte di stelle, gas e polveri, costituito da materiale che ciascuna galassia strappa all’altra, a causa della reciproca attrazione gravitazionale che le lega. Si tratta di una ...

Astronomia : Giove rotante - il mosaico fotografico di Hubble : Un’animazione di un Giove rotante è stata assemblata da un mosaico fotografico di Hubble Space Telescope di quasi l’intero pianeta. La mappa piatta risultante – spiega Francesco Rea su Global Science – è stata proiettata al computer su una sfera per creare un globo rotante (escludendo le regioni polari al di sopra degli 80 gradi di latitudine). Giove completa una rotazione ogni 9,8 ore. Il marchio rosso del pianeta ...

Astronomia - nuovo ritratto di Giove da parte di Hubble : dettagli della Grande Macchia Rossa e delle bande di nubi : Proprio mentre Giove sta per dare spettacolo in cielo insieme alla luna, il telescopio spaziale Hubble di NASA ed ESA svela l’intricata bellezza delle nubi del pianeta in questa immagine (in alto) scattata il 27 giugno 2019. L’immagine mostra la caratteristica Grande Macchia Rossa del pianeta e una gamma di colori più intensa nelle nubi che ruotano nella turbolenta atmosfera del pianeta rispetto agli anni precedenti. Tra le caratteristiche che ...

Astronomia : un rovente pallone da football nel mirino di Hubble : Si trova ad una distanza dalla Terra pari a circa 900 anni luce, nella costellazione australe della Poppa, e il suo look ricorda quello di un pallone da football americano: si tratta dell’esopianeta Wasp-121b, il cui aspetto ludico non deve trarre in inganno perché la sua orbita troppo vicina alla stella ospite ha inciso profondamente sulle sue condizioni e potrebbe avere un esito fatale. Una delle conseguenze di questo percorso pericoloso ...