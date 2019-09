Assemblea Lega Serie B | completato il Consiglio direttivo

Serie B - Assemblea di Lega il 12 settembre : i punti all’ordine del giorno : In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari l’Assemblea Ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie B è convocata per giovedì 12 settembre 2019, alle ore 12.00 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie B – Via Ippolito Rosellini 4 – Milano, per discutere e deliberare in merito agli argomenti contenuti nel seguente ORDINE DEL giorno 1. Verifica poteri; 2. Elezione dei componenti del Consiglio ...

Mediaset - via libera alla fusione : nasce Mfe. Scontro con Vivendi : “Assemblea è illegale” : Via libera dall’assemblea di Mediaset alla fusione con la controllata spagnola che avvia il processo di costituzione della holding in Olanda MediaforEurope (Mfe), della quale viene contestualmente approvato lo statuto. I voti favorevoli sostenuti da Fininvest sono stati pari al 78% dei presenti, i contrari con Vivendi il 21%. Il Cda di Mediaset ha deciso di non opporsi all’esercizio dei diritti di voto del gruppo francese e di opporsi ...

Crisi di governo - Di Maio all’Assemblea M5s : “Via ministri Lega dal governo. Mattarella è l’unico che decide quando e se votare” : “Mattarella è l’unico che decide quando e se andare a votare”. È un Luigi Di Maio che si affida al Quirinale quello intervenuto all’assemblea congiunta del M5s. Deputati e senatori si sono riuniti a poche ore dalla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama che dovrà decidere quando convocare il Parlamento e cosa mettere all’ordine del giorno: prima la sfiducia della Lega a Giuseppe Conte o le comunicazioni del ...

Assemblea di condominio : valore legale verbale e come contestarlo : Assemblea di condominio: valore legale verbale e come contestarlo E’ ben noto a tutti coloro che risiedono – come proprietari dell’abitazione o come inquilini – in un condominio, che in esso tante volte non è facile mantenere un clima sereno e privo di tensioni o di battibecchi di varia natura, e spesso per i motivi più futili. Vediamo allora qual è la rilevanza, o meglio il valore legale, del cosiddetto verbale ...

Serie B - domani riprende l’Assemblea di lega interrotta martedì 23 : i punti all’ordine del giorno : domani, giovedì 1 agosto, presso la sede di via Rosellini a Milano, l’assemblea della lega Nazionale Professionisti Serie B, iniziata martedì 23 luglio 2019 e successivamente interrotta, riprenderà i lavori a partire dalle ore 12.00 per proseguire la discussione e le deliberazioni di cui all’ordine del giorno già comunicato il 15 luglio u.s., in particolar modo relativamente al consiglio direttivo, alla tematica della mutualità di sistema ...

Enasarco - Assemblea delegati nomina Commissione elettorale : Roma, 24 lug. (Adnkronos/Labitalia) – Prosegue il percorso di avvicinamento alle prossime elezioni dei nuovi organi statutari della Fondazione Enasarco: assemblea dei delegati e consiglio di amministrazione. Per la prima volta, in applicazione dello Statuto, la Commissione elettorale è stata nominata dall’assemblea dei delegati. Una nomina che rende ancora più democratico il processo di scelta dei vertici dell’Ente. ...

Lega A - Assemblea il 29 luglio : sul tavolo Mediapro : Riprenderanno lunedì 29 luglio i lavori dell’assemblea della Lega Serie A, interrotti l’8 luglio. Lo ha comunicato la Lega Serie A spiegando che «l’assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A, sospesa il giorno lunedì 8 luglio 2019, riprenderà i propri lavori lunedì 29 luglio 2019 alle ore 14.30, presso la sede della Lega, Via Ippolito […] L'articolo Lega A, assemblea il 29 luglio: sul tavolo Mediapro è stato realizzato da Calcio ...

Lega Serie A - lunedì 29 riprende l’Assemblea : i punti all’ordine del giorno : Attraverso un comunicato, la Lega Serie A ha annunciato che riprenderà lunedì 29 luglio, a partire dalle 14.30, l’assemblea di Lega Serie A, convocata presso la sede di via Rosellini a Milano, dove proseguirà la discussione sulla proposta di Mediapro per i diritti tv a partire dalla stagione 2021. Tra gli argomenti all’ordine del giorno anche l’approvazione del budget e il calendario delle competizioni 2019/20, ...