Ascolti tv 11 settembre | La verità sul caso Harry Quebert chiude bene

Ascolti tv - dati Auditel martedì 10 settembre : Mister Felicità vince di misura su La verità sul caso Harry Quebert : Il film “ Mister Felicità “, interpretato da Alessandro Siani, Diego Abatantuono e Carla Signoris, in onda martedì 10 settembre in prima serata su Rai1, si è aggiudicato il prime time con 2 milioni 649mila telespettatori e il 12.7% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 “La verità sul caso Harry Quebert ” con Patrick Dempsey ha raggiunto 2 milioni 209mila telespettatori (12.02%). Al terzo posto il film su Italia 1 ...

Ascolti tv 10 settembre : male per La verità sul caso Harry Quebert : Ascolti tv martedì 10 settembre 2019: La verità sul caso Harry Quebert in calo La mini-serie in onda su Canale 5 non sta riscuotendo il successo sperato. Gli Ascolti tv di ieri, Martedì 10 settembre 2019, parlano chiaro e tondo. Dopo due prime puntate super seguire, il terzo episodio de La verità sul caso Harry […] L'articolo Ascolti tv 10 settembre: male per La verità sul caso Harry Quebert proviene da Gossip e Tv.