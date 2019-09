Arriva il reddito di residenza attiva | 700 euro al mese in Molise

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 12 settembre 2019) Le condizioni? Aprire un’attività per almeno cinque anni e prendere lain uno dei paesi molisani che ad ora contano troppi pochi abitanti. Dal Comune di Pizzone, in provincia di Isernia, lo confermano: il 16 settembre uscirà nel Bollettino della Regioneil bando che stanzia 700mensili per chi accetta queste condizioni. Mancano negozi, alimentari e farmacie. Mancano proprio le persone: i paesi, soprattutto d’inverno, si svuotano. Sono almeno 100, oltre al piccolo Pizzone, i Comuni molisani che hanno meno di duemila abitanti. E così, per non farli scomparire, si trovano idee come questa. Per candidarsi al «di» (che non è ildi cittadinanza) ci sono 60 giorni di tempo. Ci sarà un numero chiuso e comunque tutte le domande saranno attentamente valutate per evitare escamotage da furbetti: si cercano persone motivate che si ...

