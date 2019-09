Arriva al cinema Angry Birds 2 con voci Maccio Capatonda e Cattelan

Autunno italiano su Sky Cinema - Arrivano Il Primo Re - Ti Presento Sofia - Il Traditore : Autunno con il Cinema italiano su Sky Cinema tra i titoli Il Primo Re, Ti Presento Sofia, Modalità Aereo, Non ci resta che il crimine, Il Traditore Lunedì 9 settembre Ma Cosa Ci Dice il Cervello ha inaugurato un Autunno (anche se ancora Autunno non è) di grande Cinema italiano su Sky Cinema, tanti titoli in prima tv tra commedie con i protagonisti più amati del nostro Cinema come Paola Cortellesi, Fabio De Luigi, Leonardo Pieraccioni, Christian ...

Adriano Giannini ricorda la morte del fratello : "pensai alla fuga - poi è Arrivato il cinema" : Visto alla 76esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia grazie a Vivere di Francesca Archibugi, Adriano Giannini si è concesso un'intervista per Grazia in cui è tornato con la memoria al 1987, quando pianse la scomparsa del fratello Lorenzo, deceduto ad appena 20 anni per un aneurisma.Uno choc che travolse l'allora giovanissimo Adriano, deciso ad abbandonare casa e l'Italia.prosegui la letturaAdriano Giannini ricorda la morte del ...

Tumore del polmone : lotta e prevenzione Arrivano al Festival del Cinema di Venezia : La lotta e la prevenzione del Tumore del polmone arriva al Festival del Cinema di Venezia. Oggi pomeriggio alla Mostra (ore 16) sarà proiettato il cortometraggio intitolato: “Roller Coaster – Montagne russe”. La storia è basata su casi clinici reali e la regia è affidata alla mano esperta di Manuela Jael Procaccia, mentre la sceneggiatura nasce dalla sua collaborazione con la prof.ssa Silvia Novello (Presidente di WALCE – Women ...

Liv Tyler Arriva al Festival Del cinema di Venezia - : Fonte foto: La PresseLiv Tyler arriva al Festival Del cinema di Venezia 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna L'attrice e figlia del cantante degli Aerosmith arriva alla Darsena

Deadwood – il film - il 29 agosto su Sky Atlantic/Cinema Arriva il film che chiude la serie : Deadwood – Il film, dopo 13 anni dal finale della serie HBO, arriva il film sequel con Ian McShane e Timothy Olyphant. Su Sky Atlantic il 29 agosto. Dopo tre stagioni e una chiusura che non è mai stata accettata dai fan, Deadwood torna in tv con un film tv che fa da sequel alla serie dopo 13 anni dalla sua conclusione su HBO. Nella sua “carriera” televisiva Deadwood si è aggiudicata 8 Emmy Award e quest’anno il film è ...

«Io - Leonardo» : Luca Argentero come da Vinci Arriva al cinema il 2 ottobre : Io, LeonardoIo, LeonardoIo, LeonardoIo, LeonardoIo, LeonardoIo, LeonardoIo, LeonardoEntrare nella mente di un genio, scoprire cosa si cela dietro lo sguardo che realizza un’istantanea perfetta del mondo, delle scarmigliature della natura più incontaminata. È questo l’obiettivo finale di Io, Leonardo, il nuovo film prodotto da Sky con Progetto Immagine e in uscita al cinema il 2 ottobre per Lucky Red. Protagonista è Luca Argentero, ...

Arriva “Palermo Comic Convention” - salone internazionale di fumetti - giochi e cinema : È tutto pronto a Palermo per il “Palermo Comic Convention”. Ecco che ritorna l’appuntamento con il salone internazionale di fumetto, games, cinema & new media. Un evento che ogni anno attrae migliaia di visitatori e che diventa sempre di più attrazione anche di una particolare tipologia di turismo. Sarà una grande festa della cultura pop che giunge quest’anno alla sua quinta edizione che sarà ospitata, dal 6 all’8 ...

'Matrix 4' si farà : Arriva al cinema il sequel della trilogia : È ufficiale: "Matrix 4" si farà. A vent'anni dall'uscita del primo capitolo della saga, Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss tornano a vestire i panni dei famosi protagonisti Neo e Trinity. A darne l'annuncio, con un breve comunicato stampa e dopo mesi di rumors, è stata proprio la Warner Bros, che produrrà e distribuirà in tutto il mondo l'attesissimo film. La nuova pellicola sarà scritta e diretta da Lana Wachowski, già regista - insieme alla ...

I Tulipani di Seta Arrivano all’Isola del Cinema : L’Isola del Cinema, manifestazione giunta alla 25^ edizione che si svolge nell’incantevole location dell’Isola Tiberina di Roma, il prossimo 30 luglio dedicherà uno spazio ai Tulipani di Seta Nera, il Festival Internazionale di cortometraggi a tema dedicato al Cinema sociale. A partire dalle ore 21.45, presso lo spazio Schermo Tevere, Diego Righini e Pamela D’Amico introdurranno la proiezione dei corti ...

Arriva il trailer di Us+Them di Roger Waters - presto in anteprima al Festival del Cinema di Venezia : Il trailer di Us+Them di Roger Waters anticipa il ritorno dei Pink Floyd a Venezia dopo 30 anni. Potrebbe essere questa la chiave di lettura per molti sognatori e fan del gruppo di Wish You Were Here, che tornerà a far sentire la propria musica attraverso il film concerto che il suo ex bassista porterà in anteprima al Festival del Cinema di Venezia ma fuori concorso. La prima, in Italia, è attesa per il 7 ottobre e con spettacoli che si ...

