Anticipazioni Upas al 27 settembre | Roberto chiede a Filippo di trasferirsi da lui

Anticipazioni Upas al 20 settembre : continua la crisi di coppia tra Serena e Filippo : Durante le ultime puntate di Un Posto al Sole si sono susseguiti diversi colpi di scena, legati soprattutto alle vicende che hanno riguardato da un lato Marina e Arturo, e dell'altro Serena e Filippo. Nel frattempo ci si è soffermati anche sulle questioni familiari che ruotano intorno ad Alex. Ebbene, stando alle Anticipazioni degli episodi che andranno in onda dal 16 al 20 settembre, non mancheranno ulteriori novità su questi personaggi, e ...

Anticipazioni settimanali Upas dal 9 al 12 settembre : Diego riceve una proposta di lavoro : Questa settimana Un posto al sole avrà una programmazione un po' atipica dato che andranno in onda solo quattro episodi invece delle canoniche cinque puntate settimanali. In questi episodi si assisterà al ritorno di Diego. Il ragazzo, rimasto solo e senza lavoro, non attraverserà un buon periodo ma potrà contare sull'affetto e il sostegno di suo padre. Nel frattempo riceverà anche un'insolita proposta di lavoro da parte di qualcuno che conosce ...

Anticipazioni Upas fino al 20 settembre : Serena tenta di diminuire le tensioni con Filippo : I telespettatori di Un posto al sole stanno seguendo una fase particolarmente intensa sul fronte delle trame, la cui attenzione è concentrata sugli sviluppi intorno a Marina e Arturo, Serena e Filippo, oltre che per le vicende della famiglia di Alex. Secondo quanto riportano le Anticipazioni delle puntate in onda dal 16 al 20 settembre, non mancheranno le novità su questi personaggi oltre che per Guido e Mariella, recentemente rientrati a Napoli ...

Anticipazioni Upas al 12 settembre : Marina lotta per riportare in libertà Arturo : La puntata di Un posto al sole di ieri 4 settembre ha suscitato grandi emozioni tra i telespettatori, che hanno faticato a trattenere le lacrime davanti alla decisione di Arturo di costituirsi. Il suo è stato un gesto d'amore, mosso dalla consapevolezza dei ricatti di Alberto Palladini ai danni di Marina. Sarà questa l'uscita dell'uomo che con la sua dolcezza ha subito conquistato l'affetto del pubblico della soap partenopea? Per sapere qualcosa ...

Anticipazioni Upas al 13 settembre : aumenta tensione tra Serena e Filippo - lei in crisi : La puntata di Un posto al sole di ieri 2 settembre ha segnato la svolta nella storia relativa al bacio scambiato tra Serena e Leonardo. Dopo avere visto la moglie a disagio in compagnia del ragazzo, Sartori ha preteso una risposta da lei ottenendo la conferma che andava cercando. La discussione ha però avuto degli esiti inattesi dato che la Cirillo ha addossato parte della colpa al marito, rinfacciandogli di avere dedicato troppo tempo alla ...

Anticipazioni Upas al 6 settembre - Renato in crisi con Nadia : è attratto da Adele : Un posto al sole tornerà in onda la prossima settimana su Rai 3 con un nuovo carico di puntate che si preannunciano ricche di colpi di scena per tutti i fan. La celebre soap, infatti, è ormai un vero e proprio appuntamento imperdibile per quasi due milioni di affezionati spettatori che sono 'cresciuti' con le avventure dei protagonisti di Palazzo Palladini trasmesse prima di cena. Anche questa settimana non mancheranno le sorprese e le novità e ...

Upas Anticipazioni settimanali dal 9 settembre : Bea convince Niko e Susanna a riassumerla : Dopo aver fatto una romantica proposta di matrimonio a Susanna, Niko dovrà affrontare un piccolo dilemma, quando Beatrice tornerà allo studio Navarra desiderosa di essere riassunta. A quel punto il giovane Poggi e Susanna dovranno prendere una difficile decisione. Nel frattempo Mia farà preoccupare Alex e gli abitanti di Palazzo Palladini, mentre Elena darà una pessima notizia a sua madre. Di seguito le trame e le anticipazioni dettagliate di ...

Anticipazioni Upas al 13 settembre : Elena decide di lasciare Napoli per sempre con Alice : Dopo una doverosa pausa dovuta alla gravidanza nella vita reale, l'attrice Valentina Pace si prepara a tornare a Un Posto al Sole con il personaggio di Elena Giordano, anche se il suo sarà un rientro tutt'altro che gioioso. La donna, decisa a lasciarsi alle spalle una volta per tutte gli ultimi drammatici eventi, avrà intenzione di tagliare i ponti col passato e di ricominciare una nuova vita. E così il suo primo passo sarà quello di lasciare ...

Anticipazioni Upas al 13/09 : Serena prova a recuperare il rapporto con Filippo : Le Anticipazioni di Un posto al Sole, la seguitissima produzione partenopea in onda su Raitre, non smettono di stupire i numerosi telespettatori che ogni giorno, dal lunedì al venerdì, seguono le appassionanti vicende di amati personaggi del piccolo schermo. Anche gli spoiler relativi alla settimana dal 9 al 13 settembre non fanno eccezione e si concentrano in particolare sul delicato momento che sta attraversando la coppia formata da Serena e ...

Anticipazioni Upas dal 9 al 13 settembre : tornano Elena e Alice : Questa settimana la soap Un posto al sole ha ripreso la sua programmazione giornaliera dopo la pausa estiva. Sono anche giunte le nuove Anticipazioni riguardanti le puntate che andranno in onda, come sempre, alle 20.45 circa su Rai 3 dal 9 al 13 settembre. Tra le notizie principali, il ritorno di Elena e Alice a Napoli Un posto al sole: il ritorno di Elena e la figlia Le Anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, dal 9 al 13 settembre, ci ...

Anticipazioni Upas : nozze in vista per Niko e Susanna : Un posto al sole inizia la nuova stagione con un'importantissima novità che farà contenti molti fan, rivelata dal settimanale Telepiù. Niko e Susanna sono andati da poco a vivere assieme, ma dopo quell'evento non si è più parlato molto della loro relazione a causa dei problemi scaturiti dal processo a carico di Manlio. Terminato il dibattimento, le trame prenderanno una sferzata del tutto imprevista, dal momento che Niko deciderà di fare una ...

Anticipazioni Upas al 6 settembre : arriva Fabrizio Rosato : Il conto alla rovescia è terminato, da stasera 26 agosto ricominceranno gli episodi di Un posto al sole. Marina riprenderà il suo percorso esattamente dal punto in cui era stata lasciata. La donna sarà intenzionata ad ottenere giustizia per suo padre e per farlo proverà a contattare Fabrizio Rosato, l'uomo il cui padre sarebbe stato ucciso da Arturo. Il nuovo personaggio interpretato dall'attore Giorgio Borghetti, attualmente è un imprenditore e ...

Anticipazioni Upas al 6 settembre : Renato corteggia Adele : Nei prossimi episodi di Un posto al sole, verrà dato ampio spazio al personaggio di Renato Poggi e, in particolare, alla sua vita sentimentale. Accantonato il processo a carico di Manlio Picardi, Renato deciderà di rompere gli indugi e paleserà il suo interesse nei confronti di Adele. Tale atteggiamento lo porterà ovviamente a trascurare la sua relazione con Nadia. Ci saranno seri problemi di coppia anche per Serena e Filippo, i due litigheranno ...

Anticipazioni Upas al 6 settembre : Renato si avvicina ad Adele : Le vicende dei protagonisti di Un posto al sole torneranno la prossima settimana ed esattamente il 26 agosto alle ore 20.45 circa su Rai 3. Intanto sono giunte le Anticipazioni di quello che accadrà nella settimana da 2 al 6 settembre: ecco i dettagli. Serena vicina a Leonardo Le Anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 2 al 6 settembre su Rai 3 ci informano che Filippo capirà che tra sua moglie e Leonardo è ...