Anticipazioni Temptation Island Vip | l' ex tronista Marciano tra i probabili single RUMOR

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 12 settembre 2019) La seconda edizione diVip 2 è apparsa particolarmente movimentata fin dal suo esordio avvenuto lo scorso lunedì 9 settembre su Canale 5. La fuga di Ciro Petrone verso il villaggio delle fidanzate per riabbracciare la sua Federica Caputo, ha sancito l'eliminazione della coppia. L'annuncio è arrivato subito per bocca di Alessia Marcuzzi, che ha chiarito come i due fidanzati non abbiano rispettato il regolamento del programma. Tale colpo di testa renderà necessario un cambiamento in corsa nelle dinamiche del dating show targato Maria De Filippi. La coppia eliminata, infatti, verrà subito sostituita da altri due personaggi, ma non sarà l'unica novità prevista già a partire dalla seconda puntata di lunedì 16 settembre. In tale circostanza dovrebbe esserci qualche cambiamento anche per quanto riguarda i tentatori con una new entry inaspettata, proveniente dal mondo di ...

zazoomblog : Anticipazioni Temptation: Mattia Marciano potrebbe essere un nuovo tentatore (RUMORS) - #Anticipazioni #Temptation… - zazoomnews : Temptation Er Faina e Sharon hanno abbandonato? Le anticipazioni - #Temptation #Faina #Sharon #hanno - zazoomblog : Temptation Er Faina e Sharon hanno abbandonato? Le anticipazioni - #Temptation #Faina #Sharon #hanno -