Annunciato il nuovo singolo di Gianna Nannini | La Differenza anticipa il prossimo album

Entella - Annunciato un nuovo acquisto : il numero 9 arriva da…molto in alto [FOTO] : “nuovo acquisto per l’Entella! Il nostro assistente spirituale Don Andrea Buffoli ha consegnato la maglia biancoceleste con il numero nove a Papa Francesco. Il Pontefice, sorpreso e divertito, ha apprezzato molto, ricambiando con una benedizione per tutta la famiglia Entella”. Così la Virtus Entella via Twitter mostrando la foto in cui Papa Francesco ha ricevuto la maglia numero 9 del club. nuovo acquisto per l’ Entella! ...

Frogger in Toy Town è un nuovo titolo di Frogger Annunciato da Apple : Durante l'Apple Event che si è tenuto nella giornata di ieri, la società non ha solo presentato i nuovi modelli di smartphone, ma ha anche svelato qualche ulteriore dettaglio per quanto riguarda Apple Arcade, il nuovo servizio in abbonamento che consentirà l'accesso ad una vasta libreria di app e giochi.Tra i vari annunci Apple ha svelato un nuovo gioco di Frogger, dal nome Frogger in Toy Town. Sviluppato dallo studio Q-Games, il nuovo Frogger ...

Liam Payne ha Annunciato l’uscita del nuovo singolo “Stack It Up” : Feat Boogie wit da Hoodie The post Liam Payne ha annunciato l’uscita del nuovo singolo “Stack It Up” appeared first on News Mtv Italia.

Il nuovo singolo di Renato Zero è La Vetrina : Annunciato il prossimo estratto da Zero Il Folle : La Vetrina è il nuovo singolo di Renato Zero da Zero Il Folle. Il brano sarà disponibile per le radio a cominciare dal 13 settembre e rappresenta il 2° estratto dal disco che il cantautore romano rilascerà il 4 ottobre prossimo prima del tour. Il brano fa anche parte delle 13 tracce annunciate per il disco che rappresenta un ritorno alla musica leggera dopo l'esperimento di Zerovskij, nel quale l'artista ha vestito i panni di un insolito ...

Halsey ha Annunciato l’uscita del nuovo singolo “Graveyard” : Che il countdown abbia inizio! The post Halsey ha annunciato l’uscita del nuovo singolo “Graveyard” appeared first on News Mtv Italia.

Annunciato il nuovo album di Gemitaiz e Madman - Scatola Nera atteso il 20 settembre : Il nuovo album di Gemitaiz e Madman è Scatola Nera. La prossima prova di studio dei due rapper è attesa per il 20 settembre e rappresenta il secondo prodotto su lunga distanza che rilasceranno congiuntamente. La loro collaborazione artistica ha radici poco recenti, con il primo incontro musicale avvenuto nel 2008 ma messo a frutto nel 2011 con il mixtape Haterproof e due anni fa con il singolo Veleno 7, il cui numero progressivo indica il ...

Niccolò Fabi ha Annunciato l’uscita del suo nuovo album “Tradizione e tradimento” : In arrivo a ottobre The post Niccolò Fabi ha annunciato l’uscita del suo nuovo album “Tradizione e tradimento” appeared first on News Mtv Italia.

James Blunt ha Annunciato l’uscita del nuovo album “Once Upon A Mind” : Anticipato dal singolo "Cold" The post James Blunt ha annunciato l’uscita del nuovo album “Once Upon A Mind” appeared first on News Mtv Italia.

Annunciato Need For Speed Heat - il nuovo capitolo in bilico tra illegalità e legalità : Dopo numerosi rumor che si sono accavallati nel corso degli ultimi giorni è finalmente arrivata l'ufficialità: Need For Speed Heat sarà il nuovo capitolo della serie racing targata Electronic Arts. Il publisher statunitense ha finalmente tirato via il velo di riservatezza dalla propria nuova creatura di stampo corsistico, dando in pasto ai propri fan un trailer che ha permesso di avere una panoramica più che esaustiva di quel che il questo ...

Nuovo DLC di Just Cause 4 Annunciato : trailer - uscita e dettagli per Danger Rising : Grandi notizie per quanti hanno apprezzato Just Cause 4 e il suo ritmo "caciarone". L'action game a mondo aperto di Avalanche Studios - gli stessi sviluppatori che hanno affiancato id Software nella realizzazione di RAGE 2 - è infatti pronto ad espandersi ancora una volta. Naturalmente tramite DLC, annunciato dal publisher Square Enix con un primo trailer, visibile poco più in basso in questo stesso articolo. Il contenuto aggiuntivo si chiama ...

Un nuovo Resident Evil Annunciato alla Gamescom 2019? : La Gamescom 2019 potrebbe dimostrarsi un appuntamento davvero imperdibile e la cerimonia di apertura che avrà luogo il 19 agosto alle 20:00 ore italiane sembra confermarlo anche grazie a un interessante rumor riguardante Capcom e una serie davvero storica che ultimamente sta facendo parlare di sé.La compagnia nipponica sarà presente alla Gamescom Opening Night Live insieme a più di 15 publisher di spicco e ovviamente in molti si domandano cosa ...

Fred De Palma ha Annunciato l’uscita del suo nuovo album “Uebe” : In arrivo a settembre The post Fred De Palma ha annunciato l’uscita del suo nuovo album “Uebe” appeared first on News Mtv Italia.

Fred De Palma ha Annunciato l’uscita del suo nuovo album “Uebe” : In arrivo a settembre The post Fred De Palma ha annunciato l’uscita del suo nuovo album “Uebe” appeared first on News Mtv Italia.