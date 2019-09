Ancora incidenti sul lavoro | morti quattro operai in un' azienda agricola di Pavia

Fonte : tgcom24.mediaset

(Di giovedì 12 settembre 2019) Due corpi sono stati recuperati in breve tempo, per gli altri due è stato necessario svuotare la vasca di decantazione dei liquami

