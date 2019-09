Fonte : inmeteo

(Di giovedì 12 settembre 2019)che diventa sempre piùin, principalmente nella comunitàna e a nord die Murcia, dove si sta abbattendo la perturbazione che nei giorni scorsi ha preso...

SkyTG24 : Maltempo in Spagna, alluvioni e palazzi distrutti nella zona di Alicante. FOTO - arcocielo : RT @SkyTG24: Maltempo in Spagna, alluvioni e palazzi distrutti nella zona di Alicante. FOTO - InMeteo : NEWS: Alluvioni in Spagna, situazione critica tra Valencia e Alicante, auto sommerse -