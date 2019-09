Alle 15 scateniamo il caos in diretta con Borderlands 3

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 12 settembre 2019) Anche per questo pomeriggio è in programma una nuovadi Eurogamer.it. Nello specifico, ci concentreremo sull'imminente3.Il nuovo capitolo della serie di Gearbox, recentemente al centro di alcune polemiche relativerecensioni, arriverà domani su PS4, Xbox One e PC.Per lenire la rimanente attesa, a partire dore 15 potrete seguire la nostradi3 in compagnia di Manuel Santangelo.Leggi altro...

brown_crew21 : -1 alle 00:00 scateniamo l’inferno?? #iosonobella #emmamarrone #vascorossi - mariagraziafusa : RT @_MinutForMinut: Mi sento tipo l'addetto stampa che, il giorno dopo la messa in onda, controlla i dati Auditel?? Qui per dirvi che ieri… - MarDelleDonne : RT @_MinutForMinut: Mi sento tipo l'addetto stampa che, il giorno dopo la messa in onda, controlla i dati Auditel?? Qui per dirvi che ieri… -