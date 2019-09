Alla ricerca dell’oro

GP Quebec : favoriti - outsiders e italiani di punta. Sagan Alla ricerca del tris - Colbrelli e Ulissi le punte azzurre : Domani sera prenderà il via la decima edizione del GP Quebec, prima delle due prove WT canadesi. La startlist si preannuncia ricca di talento. Quattro i favoriti principali, vale a dire Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), qua trionfatore nel 2016 e nel 2017, il campione uscente Michael Matthwes (Team Sunweb), Greg Van Avermaet (CCC Team), ben quattro volte secondo in questa gara, ma mai vincitore, e Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step). Primo ...

Lotta - Mondiali Nursultan 2019 : i convocati dell’Italia. Dieci azzurri Alla ricerca di medaglia e pass olimpico : A Nursultan, in Kazakistan, dal sabato 14 a domenica 22 settembre si terranno i Mondiali di Lotta, qualificanti per le Olimpiadi di Tokyo 2020: i primi sei classificati per ognuna delle 18 categorie olimpiche (6 per specialità) conquisteranno il pass per la propria Federazione per i Giochi del prossimo anno. Saranno Dieci gli azzurri in gara, tutti in categorie di peso olimpiche, e dunque alla ricerca sia della medaglia iridata che del pass per ...

Una Vita - trame : Silvia vendica la morte di Arturo - Samuel Alla ricerca di Blanca e Diego : Presto i telespettatori italiani della serie televisiva Una Vita assisteranno all’ennesima tragedia. Tutti coloro che prenderanno parte alle tanto attese nozze del colonnello Arturo Valverde, vivranno dei momenti di vero terrore. Il padre di Elvira non farà in tempo a pronunciare i voti nuziali con la sua amata Silvia Reyes, poiché esalerà l’ultimo respiro. Quest’ultima consapevole che a porre fine all’esistenza della sua dolce metà sia stato ...

La medicina protagonista Alla Notte Europea dei Ricercatori di Torino : Il 27 settembre Torino aprirà le porte alla Notte Europea dei Ricercatori e sarà una Notte indimenticabile! Attesa e amata da sempre, la Notte Europea dei Ricercatori richiama ogni anno migliaia di appassionati ed è un’occasione unica per incontrare i Ricercatori e le ricercatrici, scoprire come lavorano, porre loro domande e divertirsi con esperimenti, dimostrazioni, conferenze e attività. Dalle 18.30 alle 24, la Notte Europea dei Ricercatori ...

Mercato Juventus - Alla ricerca del vice Alex Sandro : 3 nomi top nel mirino : Mercato Juventus – La cessione di Leonardo Spinazzola alla Roma, in cambio di Luca Pellegrini (passato al Cagliari in prestito secco), ha aperto un buco sulla fascia sinistra della Juventus. Il reparto può contare sul solo Alex Sandro come mancino puro, mentre in quella posizione potrebbero giocare sia Danilo che De Sciglio da adattati per far rifiatare il brasiliano. Dunque, le soluzioni per Maurizio Sarri non mancano, ma a gennaio la ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : gli azzurri del trap misto Alla ricerca del titolo continentale. Pellielo-Stanco in lotta per la finale - Rossi-De Filippis a centro classifica : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.30 Il finlandese Eemil Pirttisalo sta conducendo un’eliminatoria straordinaria, dal suo punto di vista: è a 50/50. 12.15 Proseguono le operazioni fra i senior. Da segnalare in casa spagnola, le prove di spessore di Alberto Fernandez (49/50) e Fatima Galvez (47/50). 11.53 Stanco e Pellielo, nel frattempo, hanno già completato la loro seconda serie: 23/25 per l’italosvizzera, ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : gli azzurri del trap misto Alla ricerca del titolo continentale. Buon avvio del duo Pellielo-Stanco - Rossi-De Filippis a centro classifica : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.50 Arriva finalmente il tanto atteso risultato del duo Rossi/De Filippis: 22/25 per la vicecampionessa d’Europa proprio qui a Lonato, 23/25 per il medagliato di bronzo della gara individuale. 11.32 E’ terminata la prima serie della categoria juniores, mentre mancano ancora un parte dei tiratori – fra cui Rossi/De Filippis – per i senior. 11.25 Gaia Ragazzini ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : gli azzurri del trap misto Alla ricerca del titolo continentale. Buon avvio del duo Pellielo-Stanco - si attendono Rossi e De Filippis. Bene Littamè-Ferrari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.01 Che inizio per Littamè-Ferrari: 25/25 per lei, 24/25 per lui. Vanno in testa con lo score di 49/50. 10.42 C’è grande attesa per conoscere i risultati della prima serie di Mauro De Filippis e Jessica Rossi: eguaglieranno il complessivo 46/50 del duo Pellielo-Stanco. 10.30 Inizia ora la gara riservata agli juniores! 10.23 Ricordiamo intanto come sono composti i binomi azzurri: ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : gli azzurri del trap misto Alla ricerca del titolo continentale. Buon avvio del duo Pellielo-Stanco - si attendono Rossi e De Filippis : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.30 Inizia ora la gara riservata agli juniores! 10.23 Ricordiamo intanto come sono composti i binomi azzurri: Rossi-De Filippis e Stanco-Pellielo, fra i senior, Littamè-Ferrari e Ragazzini-Antonioli, per gli juniores. 10.06 Torniamo a parlare di senior: al momento la migliore, in assoluto, sono la francese Cormenier e la finlandese Pirttisalo. 10.00 Fra mezz’ora esatta inizieranno a ...

LIVE Serbia-Turchia volley - Finale Europei 2019 in DIRETTA : si parte - le turche Alla ricerca dell’impresa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-6 Boskovic è una sentenza! 8-6 Diagonale inarrestabile di Ismailoglu. 8-5 Le turche restituiscono il favore. 7-5 Secondo errore al servizio per le serbe. 7-4 Diagonale perfetto di Busa, la difesa può fare poco. 6-4 Primo tempo da antologia di Erdem Dundar. 6-3 ACE!!!! Mihajlovic colpisce ancora. 5-3 Mihajlovic sale in cielo per chiudere in diagonale. 4-3 Ottima pipe di Boz, le turche tornano ...

Monza - al via il Gran Premio d'Italia : il ferrarista Leclerc Alla ricerca del bis. Vettel e le Mercedes inseguono – segui la diretta

Live Sicula Leonzio-Paganese - Serie C : Erra senza Mattia - Grieco Alla ricerca del successo : Trasferta in tErra siciliana per la Paganese, ospite della Sicula Leonzio, nel match valido per la terza giornata di andata del campionato di Serie C girone C. Gli azzurrostellati sono reduci dal primo successo stagionale, coinciso con l'esordio tra le mura amiche: gli uomini di mister Erra hanno superato con il risultato di 2-0 il Monopoli dell'ormai ex Giorgio Roselli, che ha pagato a caro prezzo la debacle del Torre. Nell'occasione una ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : gli azzurri del trap Alla ricerca del pass olimpico : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo della terza giornata degli Europei di Tiro a volo (7 settembre) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata di gare degli Europei di Tiro a volo, che proseguono a Lonato, in provincia di Brescia: nella stessa location che ha ospitato i Mondiali, oggi, sabato 7 settembre, saranno in pedana gli azzurri del trap maschile, sia della categoria senior ...

Tassa su merendine e bibite : la proposta di Fioramonti (per finanziare la ricerca) in molti Paesi è legge. I casi dAlla Norvegia Alla Francia : “Vorrei delle tasse di scopo: per esempio sulle bibite gassate e sulle merendine o tasse sui voli aerei che inquinano“. Le proposte del neo ministro dell’istruzione Lorenzo Fioramonti (intervistato da ilfattoquotidiano.it nel 2016 quando era ancora professore ordinario di Economia e Politica all’Università di Pretoria in Sudafrica) sono il primo tema diventato oggetto di discussione del nuovo governo, ancor prima del ...