Alex Sandro senza filtri | “da piccolo i miei amici persi fra carcere e droga Ora mi

Juve - Alex Sandro fa discutere : “Torino non ha lo stesso appeal di Roma o Milano…” : Alex Sandro è tornato in Brasile grazie alla pausa per le Nazionali, il terzino si candida ad essere un sicuro protagonista per fino al termine della stagione in campionato e Champions League, Lunga intervista al brasiliano Raiam Santos, visibile anche su YouTube. “Nel mio quartiere non è stato agevole crescere. Tanti miei coetanei sono in carcere, altri hanno preso brutte strade con la droga. Ricordo che andavamo a giocare a calcio, ...

Graziani : 'La coppia di esterni Alex Sandro - Danilo è la migliore della Serie A' : La Juventus è stata sicuramente una delle protagoniste del calciomercato estivo soprattutto negli acquisti: gli arrivi di giocatori come De Ligt, Demiral, Ramsey, Rabiot, Buffon, Pellegrini e Danilo rappresentano innesti di qualità per una rosa bianconera che attualmente ha anche molta abbondanza. Una delle difficoltà di Paratici, infatti, sono state le cessioni degli esuberi ed è probabile che il mercato di gennaio possa essere proprio dedicato ...

Juventus - verso la Fiorentina : bianconeri alla brasiliana con Danilo - Alex Sandro e Costa : Fiorentina-Juventus non è una partita come le altre. Per i viola è “La Partita”, per i bianconeri una sfida da sempre ostica e ricca di insidie. Lo sarà anche sabato 14 settembre alle 15:00 quando le due squadre scenderanno in campo in un Franchi che si annuncia tutto esaurito. I bianconeri punteranno tutto sulla qualità dei brasiliani, in campo dall'inizio ci dovrebbero essere Alex Sandro, Danilo e Douglas Costa. Sarà anche la prima gara ...

Marcelo Juventus - nuovo vice Alex Sandro : torna di moda il brasiliano : Marcelo Juventus – Dopo aver smaltito l’infortunio, Ferland Mendy ha fatto il suo esordio dal primo minuto con la maglia del Real Madrid. Il terzino ha saltato le prime due gare di Liga, non andando nemmeno in panchina ma alla terza, contro il Villarreal, Zidane ha puntato con forza su di lui. Un segnale chiaro che fa capire chi […] More

Mercato Juventus - alla ricerca del vice Alex Sandro : 3 nomi top nel mirino : Mercato Juventus – La cessione di Leonardo Spinazzola alla Roma, in cambio di Luca Pellegrini (passato al Cagliari in prestito secco), ha aperto un buco sulla fascia sinistra della Juventus. Il reparto può contare sul solo Alex Sandro come mancino puro, mentre in quella posizione potrebbero giocare sia Danilo che De Sciglio da adattati per far rifiatare il brasiliano. Dunque, le soluzioni per Maurizio Sarri non mancano, ma a gennaio la ...

Juventus - Alex Sandro su Neymar e Cristiano Ronaldo : il commento è… di parte : “Neymar e Cristiano Ronaldo sono due giocatori che non hanno bisogno di dimostrare niente a nessuno. Sono due calciatori importanti, che sia in nazionale o nel club”. Sono le dichiarazioni di Alex Sandro, calciatore della Juventus direttamente dal ritiro con la Selecao in vista dell’amichevole di Miami contro la Colombia, il terzino non fa alcuna scelta ma conferma l’ammirazione per entrambi i calciatori. ...

Dalla Francia - L'Equipe : Juventus - la riserva di Alex Sandro potrebbe essere Nsoki del Psg : E' sempre tempo di calciomercato, a maggior ragione a sei giorni Dalla fine ufficiale delle trattative, prevista per il 2 settembre. Le società più attive restano quelle di vertice, in particolar modo Juventus, Napoli, Inter, Milan e Roma. I bianconeri stanno lavorando soprattutto sulle cessioni, con la volontà della dirigenza di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori....Continua a leggere

Alex Sandro Juventus : queste le parole del brasiliano al termine del match : Alex Sandro Juventus – Al termine del match vinto per 1-0 dalla Juventus, ai microfoni di Sky Sport si presenta il brasiliano Alex Sandro. L’esterno è soddisfatto della vittoria e le sue parole sono chiare. Solo cose positive per il difensore sudamericano, anche se c’è da migliorare. Alex Sandro Juventus, così il terzino ai microfoni […] More

Danilo : Alex Sandro e Ronaldo mi hanno convinto a scegliere la Juve : Danilo: Alex Sandro e Ronaldo mi hanno convinto a scegliere la Juve. "Le prime impressioni sono buone"

Danilo : 'Alex Sandro è stato importante nello scegliere la Juve' : La Juventus, prima che il mercato della Premier League chiudesse i battenti, ha operato lo scambio tra Joao Cancelo e Danilo con il Manchester City ricevendo anche un conguaglio di 28,6 milioni di euro. Il brasiliano oggi è stato presentato ufficialmente alla stampa. In prima battuta il terzino si è mostrato soddisfatto dalla calorosa accoglienza riservatagli dall’ambiente fin dal momento in cui è arrivato. In questo clima così idilliaco, il ...

Juventus - ecco Danilo : “io qui grazie ad Alex Sandro e Cristiano Ronaldo. Paragone fra Sarri e Guardiola? Dico…” : Danilo si presente in conferenza stampa come nuovo giocatore della Juventus: il brasiliano convinto da Alex Sandro e Cristiano Ronaldo, pronto ad adattarsi al gioco di Sarri “Le prime impressioni sono ottime, sono molto colpito da tutti quelli che ho incontrato, mi sono sentito bene fin dai primi giorni, colpito da tutti. Con queste sensazioni darò il meglio in campo”, sono queste le prime parole di Danilo, nuovo terzino della Juventus. Il ...

Juventus - Danilo si presenta ai nuovi tifosi : “Avevo scelto il 7 - Alex Sandro è stato decisivo” : “Le prime impressioni sono ottime. Per me è stato un benvenuto molto caloroso, mi sono sentito molto bene fin dai primi giorni. Con queste sensazioni voglio dare il meglio in campo”. Sono le prime parole di Danilo nella conferenza di presentazione come nuovo giocatore della Juventus. “Se la presenza di Alex Sandro ha inciso nella scelta? Ho parlato con lui più volte, è stato molto importante per me, mi ha dato indicazioni ...