Alessandra Mastronardi | madrina d’eleganza

Venezia 76 - il testo integrale del discorso di chiusura della madrina Alessandra Mastronardi «Vi auguro di tenere stretti a voi questi ricordi» : Il discorso finale della madrina di Venezia 76 Alessandra Mastronardi «Il cinema è condivisione, evoluzione, connessione, con noi e fra di noi» L’aveva annunciato nella mia precedente intervista. discorso breve, diverso dal primo. Alessandra Mastronardi ha emozionato ancora il pubblico di Venezia 76 ...

Alessandra Mastronardi dopo Venezia sarà ambasciatrice dell'Unicef : Per l'attrice è un periodo d'oro, fatto di amore, successi lavorativi e onorificenze. Ora arriva per Alessandra Mastronardi un altro riconoscimento, non per il talento, ma per la sua bontà. È il momento di Alessandra Mastronardi. dopo Venezia, la madrina del Festival inizierà immediatamente un’altra emozionante avventura: è stata scelta come Goodwill Ambassador dell’Unicef, perché oltre a essere bella e talentuosa è anche una ragazza dal cuore ...

Venezia 2019 ultimo giorno - il bilancio della madrina Alessandra Mastronardi «È stata una Mostra raffinata» : La madrina Alessandra Mastronardi dà il primo bilancio sul Festival di Venezia 2019 La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2019 è arrivata al suo ultimo giorno. Star internazionali e del nostro cinema hanno presentato in anteprima mondiale le loro opere illuminando il Lido per 14 ...

È un attore famoso il bel fidanzato di Alessandra Mastronardi. Mai visto? Le foto rarissime : Ormai manca poco alla conclusione della Mostra del Cinema di Venezia, l’evento cinematografico più atteso dell’anno nel Bel Paese, nonché una delle vetrine internazionali più rinomate e glamour. Dopo la scorsa edizione, in cui a fare gli onori di casa come padrino del festival è stato l’attore Michele Riondino, quest’anno la nuova madrina è stata Alessandra Mastronardi: 33enne di origini napoletane e romana d’adozione, la giovane e brillante ...

Alessandra Mastronardi a Venezia come una principessa. Solo lei può osare come Kate : Alessandra Mastronardi, madrina della 76esima Mostra del Cinema di Venezia, non ha rivali al Lido. Sembra una principessa delle fiabe con l’abito di Gucci dalle mille sfumature rosa, gonna a balze in tulle trasparente e strascico, ricamo prezioso sul corpetto, spalline scintillanti. I capelli sciolti che ricadono sulle spalle le danno un tocco di innocenza e freschezza, come il trucco sapientemente naturale. Mano nella mano del fidanzato ...

Alessandra Mastronardi «L’Allieva 3 sarà l’ultima stagione - bisognava chiudere» L’Intervista (VIDEO) : Alessandra Mastronardi su l'Allieva 3 «sarà l'ultima stagione» Alessandra Mastronardi, nominata questa mattina Goodwill Ambassador Unicef Italia nel corso di Venezia 76, è tornata a parlare de l’Allieva. Dopo la ...

Alessandra Mastronardi eletta Goodwill Ambassador Unicef Italia a Venezia 76 «Sarò in Libano a fine settembre» Premiazione e Intervista (VIDEO) : Alessandra Mastronardi nominata Goodwill Ambassador Unicef Italia a Venezia 76 Intervista e servizio a cura di Alberto Fuschi Questa ...

Alessandra Mastronardi al top a Venezia ma esagera col camicione. Ferragni in shorts : Alessandra Mastronardi, madrina della 76esima Mostra del Cinema di Venezia, è meravigliosa mentre viene nominata ambasciatrice dell’Unicef. Durante l’evento organizzato all’Hotel Excelsior del Lido, all’attrice napoletana è stato conferito il titolo di Goodwill Ambassador. Alessandra, impeccabile, si è presentata con un abito lungo, verde acido, a fantasia, firmato Valentino. Un look bon ton, perfetto per ...

Mostra del Cinema di Venezia - le pagelle ai look sul red carpet : Alessandra Mastronardi icona di eleganza - Achille Lauro duca barocco – FOTO : La madrina della 76esima Mostra del Cinema di Venezia, Alessandra Mastronardi, è senza dubbio la più elegante e meglio vestita di quest’anno. Sempre impeccabile, raffinata e mai sopra le righe, sensuale ma non per questo volgare, la giovane attrice amatissima dal pubblico di Rai 1 per il suo ruolo da protagonista in molte fiction (fra cui L’Allieva). Da Armani a Etro fino a Elie Saab, gli stilisti che ...

Alessandra Mastronardi a Venezia non ha rivali : batte Smutniak e Ferragni : Alessandra Mastronardi, madrina della 76esima Mostra del Cinema di Venezia, sbaraglia tutte. L’attrice napoletana non ha rivali al Lido, né la raffinata Kasia Smutniak, né l’elegantissima Chiara Ferragni. Alessandra le batte tutte per originalità e raffinatezza, passando dai pantaloni e shorts per il giorno ad abiti principeschi per la sera, che non mancano di un pizzico di ironia, come il vestito-Batman di Gucci. Sul red carpet la ...

“Sei pazzesca!”. Alessandra Mastronardi a Venezia è una bomba. Tutti senza parole : un abito magnifico : Elegante, sorridente e discreta: Alessandra Mastronardi sta facendo il pieno di consensi al Festival di Venezia. La madrina di quest’anno, col suo fascino romantico e lo sguardo da bambina, ammalia Tutti sul red carpet con i suoi look vari ma sempre riusciti. Alessandra Mastronardi sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Un momento magico, visto l’eleganza e la bellezza dell’attrice romana. \\ Dopo l’abito principesco del red ...

Chiara Ferragni a Venezia : shorts in pelle e bacio. Alessandra Mastronardi imbattibile : Chiara Ferragni è arrivata alla 76esima Mostra del Cinema di Venezia insieme a Fedez. La fashion blogger più famosa d’Italia non delude e sbarca al Lido con una mise super griffata, come si conviene a lei. La bella Chiara si presenta con una maglia marinara, a righe orizzontali nere e bianche, con la scritta personalizzata J’ADIOR Venezia, che gioca col famoso slogan del marchio francese. Dior firma anche la borsa, le scarpe e gli ...