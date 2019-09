Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 12 settembre 2019) “colUcraino”: ‘toglieranno’ Al”. A dichiararlo è stato l’avvocato Cristiano Magaletti, che ha seguito la vicenda per conto del cantante pugliese, ringraziando “tutta l’ambasciata, che ci ha aiutato nel dialogo colUcraino, durante le loro elezioni, per chiarire la posizione neutrale’artista. La posizione di Alè unica e forte: le sue competenze sono artistiche, musicali e la sua visione è e sarà sempre pacificista″, ha ribadito il legale.L’aveva contestato ad Alalcune dichiarazioni rilasciate dal cantante in merito all’appartenenzaa Crimea alla Russia.A commentare la decisione delucraino è anche stato il cantante pugliese: “Con questa dichiarazione vorrei ...

HuffPostItalia : Al Bano fuori dalla blacklist dell'Ucraina: 'Tutto chiarito col nuovo governo' - volpe_peppe : RT @HuffPostItalia: Al Bano fuori dalla blacklist dell'Ucraina: 'Tutto chiarito col nuovo governo' - cronaca_news : Al Bano fuori dalla black list dell'Ucraina. 'Ora spero di essere invitato a un concerto di pace e musica'… -