Agguato a Bari | 39enne ucciso per strada a colpi d’arma da fuoco

Guerra tra clan a Bari - Agguato mortale a San Pio crivellato di colpi un uomo di 40 anni : Un agguato in piena regola quello avvenuto a San Pio intorno alle 21,30 di stasera. Un uomo di 40 anni, di cui non si conoscono ancora le generalità, sembra sia originario di Carbonara è stato ucciso al quartiere San Pio. L’agguanto è avvenuto in via Lealtà. L’uomo è morto sul colpo. Sparati dai killer diversi colpi. Sul posto i carabinieri e la Polizia di Stato.