Accoglienza fredda per il film di Downton Abbey | “Trama ovvia | non c’è il fascino della

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 12 settembre 2019) La première londinese delha portato con sé una docciaper Julian Fellowes: ildiha ricevuto un'non proprio entusiasta da partestampa inglese, che non ha certo elogiato l'approdosaga dei Crawley sul grande schermo. Le prime recensioni oltremanica, alla vigilia del debutto delnelle sale il 13 settembre, hanno evidenziato una certa carenza di pathos nel sequelpluripremiata serie per il cinema. Tutte concordano sull'effetto nostalgia che fa da coperta di Linus per l'intero esperimento, ma in molti sottolineano come ilnon abbia la stessa forzaserie tv, suggerendo che forse sarebbe stato meglio dedicare gli sforzi produttivi ad un ennesimo speciale televisivo piuttosto che ad un tentativo di portare i Crawley nelle sale con la storia di una visitafamiglia Reale a. L'dei ...

OptiMagazine : Accoglienza fredda per il film di #DowntonAbbey: 'Trama ovvia, non c'è il fascino della serie'… - smilypapiking : RT @DentiRotti: Fino al 2017 la #CIA ha avuto una spia ad alti livelli al #Cremlino: fu esfiltrata x paura che i media (o Trump) potessero… - antonello_m64 : RT @DentiRotti: Fino al 2017 la #CIA ha avuto una spia ad alti livelli al #Cremlino: fu esfiltrata x paura che i media (o Trump) potessero… -