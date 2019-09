A Foligno torna “La Francescana” V edizione della ciclostorica d’epoca in Umbria

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 12 settembre 2019) Il 22 settembrela Francescana, tutti in sella a biciclette d’epoca o comunque costruite prima del 1987, abbigliati come ciclisti di altri tempi. Sulle strade meno battute di uno degli angoli più famosi dell’dal 20 al 22 settembre aa un’ora da Panicale,il consueto appuntamento la Francescanadell’, valida anche come tredicesima tappa del Giro d’Italia d’Epoca. Si tratta di uno degli eventi più interessanti e originali per gli amanti del pedale, organizzato da La Francescana, viale XVI Giugno 36, 335/5263999; www.lafrancesca.it). Si parte il 22 settembre alle 8,30 da; l’arrivo è nella stessa città ed è previsto nel primo pomeriggio. Il percorso più lungo è di 75 km ma c’è anche una versione più breve chiamata “La Ghiotta”, di 35 km. Il circuito attraversa Trevi , ...

