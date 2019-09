A Bologna si costruisce Luna Farm | il parco dei divertimenti contadino

Fonte : wired

(Di giovedì 12 settembre 2019) La presentazione dicon le mascotte (foto: ufficio stampa) Niente navicelle spaziali o galeoni dei pirati. Ma tori sugli autoscontri, galline che si muovono su una monorotaia, mulini che diventano ruote panoramiche. Aprirà entro la fine del 2019deia tema agricolo in costruzione presso Fico Eataly World, grandededicato al cibo e alla cultura alimentare a. Per il momento è ancora in fase di cantiere (mostrato ai giornalisti giovedì 12 settembre), ma i creatori assicurano che mancano pochi mesi all’apertura dei 6.500 metri quadri di giostre indoor (in gran parte al chiuso, in parte all’aperto ma coperti). Il cantiere di(foto: Federica Maccotta) A ideare il, pensato per bambini dai due ai dodici anni, è il Gruppo Zamperla: un’eccellenza italiana (il presidente, Alberto Zamperla, si definisce ...

