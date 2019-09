WES e-Bike Series | a Bologna tutte le emozioni delle bici elettriche

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Lo scorso week end è andata in scena a, e per la prima volta nel nostro Paese, l’unica tappa italiana del WES e-, il campionato internazionale riservato alle. Il primo, inserito nella lista eventi dell’UCI (Union Cycliste International). Non un caso, in realtà, visto chesi è sempre dimostrata città amicadue ruote a pedali, implementando progetti di mobilità urbana a basso impatto ambientale: esempio ne è anche l’e-Village allestito per l’occasione ai Giardini Margherita. Per quanto riguarda l’aspetto agonistico, la gara di Cross Country maschile è stata vinta da Marco Aurelio Fontana, bronzo olimpico 2012, Focus Scuderia Fontana autore di una corsa di testa per tutti gli otto giri che comprendevano un impegnativo ultimo strappo al 25% di pendenza su erba. Tra le donne, ha vinto la tedesca Sofia Wiedenroth ...

