Vuelta di Spagna – Cambia il primo inseguitore di Roglic | la nuova classifica generale

Vuelta di Spagna – Gilbert concede il bis nella 17ª tappa - clamorosa rimonta di Nairo Quintana : Il corridore della Deceuninck-Quick Step vince la seconda tappa di questa Vuelta, precedendo sul traguardo Sam Bennett. In Maglia Rossa resta Roglic, ma Quintana recupera e sale al secondo posto della generale Una tappa pazzesca ed emozionante, conclusa con oltre un’ora di anticipo sulla tabella di marcia grazie allo spaventoso ritmo tenuto dai corridori in fuga. AFP/LaPresse Il primo a tagliare il traguardo della 17ª frazione è ...

Vuelta di Spagna – Valverde - che stoccata a Roglic : “nella terza settimana ha sempre un calo” : Valverde pronto a dare battaglia nell’ultima settimana della Vuelta di Spagna: arriva la frecciatina per Roglic Inizia oggi la terza ed ultima settimana della Vuelta di Spagna 2019: i ciclisti sono pronti a darsi battaglia nelle ultime tappe prima di poter incoronare il nuovo re della grande corsa a tappe spagnola. Roglic comanda la classifica generale, con Valverde secondo a 2’48”: lo spagnolo campione del mondo non ha ...

Vuelta di Spagna – Da Aranda De Duero a Guadalajara : percorso - altimetria e favoriti della 17ª Tappa : Da Aranda De Duero a Guadalajara: analizziamo percorso, altimetria e favoriti della 17ª Tappa della Vuelta di Spagna 2019 Dopo il meritato giorno di riposo, la Vuelta di Spagna ricomincia con la 17ª Tappa. I ciclisti affronteranno quest’oggi la frazione più lunga della 74ª edizione, ben 219.6 km che dividono Aranda De Duero da Guadalajara. Il percorso della Tappa odierna non presenta gpm, ma non risulta completamente piatto. Nonostante gli ...

Vuelta di Spagna – Bizkarra come Fantozzi nella 16ª tappa - lo spagnolo costretto a pedalare… senza sellino [VIDEO] : Il corridore spagnolo ha perso il sellino a 118 km dal traguardo, pedalando per qualche centinaio di metri ‘alla bersagliera’ come nel film ‘Fantozzi contro tutti’ Mikel Bizkarra si è trasformato per qualche minuto in Fantozzi, ripercorrendo le gesta del celebre personaggio interpretato da Paolo Villaggio nel corso della sedicesima tappa. Lo spagnolo ha infatti perso il sellino della sua bici a 118 km dal traguardo, ...

Vuelta di Spagna – Bizkarra come Fantozzi nella 16ª tappa - lo spagnolo costretto a pedalare… senza sellino [VIDEO] : Il corridore spagnolo ha perso il sellino a 118 km dal traguardo, pedalando per qualche centinaio di metri ‘alla bersagliera’ come nel film ‘Fantozzi contro tutti’ Mikel Bizkarra si è trasformato per qualche minuto in Fantozzi, ripercorrendo le gesta del celebre personaggio interpretato da Paolo Villaggio nel corso della sedicesima tappa. Lo spagnolo ha infatti perso il sellino della sua bici a 118 km dal traguardo, ...

Vuelta di Spagna – Roglic non abbassa la guardia : “siamo in ottima posizione - ma bisogna restare concentrati” : Il leader della Vuelta di Spagna ha parlato dopo la sedicesima tappa, sottolineando come non sia permesso abbassare la guardia La sedicesima tappa ha reso ancora più solida la leadership di Primoz Roglic alla Vuelta di Spagna, lo sloveno infatti ha quasi tre minuti di vantaggio su Alejandro Valverde, un gap quasi impossibile da colmare quando mancano pochissime tappe alla conclusione. Nonostante l’ottima posizione in classifica però, ...

Vuelta di Spagna – Valverde non impensierisce Roglic : la nuova classifica generale dopo la 16ª tappa : Nemmeno nella sedicesima tappa lo spagnolo riesce a riaprire il discorso per la prima posizione, rimanendo a quasi tre minuti dallo sloveno Primoz Roglic viaggia spedito verso la vittoria della Vuelta di Spagna, cominciando l’ultima settimana con una buonissima prestazione che non permette a Valverde di accorciare. Lo sloveno infatti tiene a bada il campione del mondo in carica nella sedicesima tappa, rimanendo in testa alla ...

Vuelta di Spagna – Fuglsang vince in solitaria la 16ª tappa : Roglic resta saldamente in ‘Maglia Rossa’ : Il danese vince la sedicesima frazione della corsa spagnola, tagliando in solitaria il traguardo. In rosso resta Roglic, che tiene a bada Valverde La sedicesima tappa della Vuelta di Spagna incorona Jakob Fuglsang, che taglia in solitaria il traguardo di Alto de la Cubilla. Il 34enne danese non lascia scampo ai propri rivali, ottenendo la quinta vittoria in stagione, la ventiduesima in carriera. A sorridere è anche l’Astana, che ...

Vuelta di Spagna – Da Pravia a Alto de La Cubilla : percorso - altimetria e favoriti della 16ª Tappa : Due GPM da affrontare una salitona finale lunga 18 km: percorso, altimetria e favoriti della 16ª Tappa della Vuelta di Spagna Lunedì di grande ciclismo sulle strade spagnole per la 16ª Tappa della Vuelta di Spagna. La grande corsa iberica vedrà in scena una fra le frazioni più attese e importanti per la classifica generale conclusiva, alla quale farà seguito un meritato giorno di riposo. I ciclisti spenderanno infatti molte energie ...

Vuelta di Spagna – Roglic difende la Maglia Rossa nelle Asturie - la nuova classifica generale dopo la 15ª tappa : Il corridore sloveno mantiene il vantaggio su Valverde, difendendo la Maglia Rossa anche nella complicata quindicesima tappa La quindicesima tappa della Vuelta di Spagna non modifica la classifica generale, con la Maglia Rossa che rimane saldamente sulle spalle di Primoz Roglic. Lo sloveno taglia il traguardo del Santuario del Acebo in ottava posizione, mantenendo dunque invariato il vantaggio su Valverde. Lo spagnolo segue a 2 minuti e 25 ...

Vuelta di Spagna – Sepp Kuss vince la 15ª tappa in solitaria - Roglic difende senza patemi la Maglia Rossa : Lo statunitense taglia per primo il traguardo del Santuario de Acebo, precedendo Guerreiro e Geoghegan Hart. Roglic resta leader davanti a Valverde Sepp Kuss vince la quindicesima tappa della Vuelta di Spagna, tagliando per primo il traguardo del Santuario de Acebo. Prima vittoria in un grande giro per il corridore americano, che centra anche il primo successo di questo 2019, il quinto in carriera. Lo statunitense si impone con quaranta ...

Vuelta di Spagna – Oggi un tosto tappone di montagna : favoriti - percorso ed altimetria della 15ª tappa : Pggi la Tineo-Santuario del Acebo: percorso altimetria e favoriti della 15ª tappa Arriva un nuovo tappone di montagna, alla Vuelta di Spagna 2019. I ciclisti saranno messi a dura prova Oggi, nella 15ª frazione della corsa spagnola, che li porterà da Tineo a Santuario del Acebo dopo ben 154,4 km di pedalata. Quattro sono i gran premi di prima categoria che i ciclisti in gara dovranno affrontare e che sicuramente faranno ben presto ...

Vuelta di Spagna – Roglic evita una pericolosa caduta : “ecco come ho fatto e per la tappa di domani…” : Primoz Roglic ancora in maglia rossa: le parole dello sloveno della Jumbo dopo la 14ª tappa della Vuelta E’ un Roglic carico e con i piedi per terra, quello che ha parlato alla stampa al termine della quattordicesima tappa della Vuelta di Spagna. Lo sloveno della Jumbo Visma è riuscito a mantenere la maglia rossa e, dunque, a confermarsi leder della classifica generale, evitando sul finale una maxi caduta: “ci vuole un ...

Vuelta di Spagna - ‘Attacco al potere’! Quintana svela : “domani tenteremo un golpe - sarà tappa importante” : Nairo Quintana prepara il ‘golpe’ in vista della 15ª tappa della Vuelta di Spagna: il ciclista colombiano in fiducia per la frazione di domani che risulta adatta alle sue caratteristiche La quindicesima tappa della Vuelta di Spagna sarà una frazione che regalerà un margine importante a chi avrà la gamba necessaria ad affrontare i quattro GPM di prima categoria e l’arrivo in salita 1200 metri del Puerto del Acebo. Una frazione ...