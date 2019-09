Vuelta a España 2019 | una frazione folle con il vento 50 km h di media | grande

Fonte : oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2019) “In tutti i miei quindici anni di professionismo non avevo mai vissuto una corsa del genere” e se a dirlo è Philippe Gilbert, vincitore di quattro Monumento su cinque e di un titolo mondiale, bisogna credergli. Mancheranno tanti big nella startlist, mancheranno anche le salite più famose d’Europa, ma ciò che non manca alla, in confronto agli altri grandi giri, è lo spettacolo, che in terra iberica c’è praticamente in ogni tappa. Oggi, la diciassettesima, con arrivo a Guadalajara è stata una delle più belle degli ultimi anni. 219,6 chilometri, la tappa più lunga di tutta la corsa, tempo di 4:20:15:oraria 50.63 km/h. Non bastano i singoli numeri a spiegare che quella odierna è stata davvero incredibile come. A tutta dal primo all’ultimo chilometro, ma questa volta proprio letteralmente parlando. La fuga numerosa, di ...

Cicloweb_it : Era una giornata innocua e tempestosa… Il vento sconvolge la Vuelta a España: 220 km di battaglia, Quintana balza a… - infoitsport : Vuelta Espana: Fuglsang vince a La Cubilla, Roglic allunga ancora - SpazioCiclismo : Alejandro Valverde sottolinea il grande lavoro Astana in supporto di Primoz Roglic in una giornata in cui la Movist… -