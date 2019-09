Vuelta a España 2019 | la tappa di oggi Aranda de Duero-Guadalajara | percorso | favoriti e

Fonte : oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2019) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA DICIASSETTESIMADELLADALLE ORE 11.30 (MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE) Anche l’ultimo giorno di riposo dellaè finito, e il gruppo è pronto a tornare in corsa per affrontare le cinque tappe conclusive della bella terra iberica., mercoledì 11 settembre, è in programma lade, una diciassettesima frazione lunghissima, infinita, di ben 219,6 chilometri. Una perfetta occasione per un possibile attacco da lontano, mentre le formazioni dei velocisti dovranno trovare per forza di cose un accordo per tentare di organizzarsi verso uno sprint. Attenzione al finale che è decisamente mosso.Non sono presenti GPM in questa diciassettesimamolto mossa dall’inizio alla fine. Di fatti si partirà in leggera ascesa. Il tutto fino al chilometro 86,4 dov’è presente l’Alto de ...

h3rrrrrr : RT @SpazioCiclismo: Rigoberto Uran è ancora in ospedale dopo la caduta a #LaVuelta19 ma le conseguenze sarebbero potute essere ben peggiori… - OA_Sport : Vuelta a España 2019, dove si deciderà la corsa nell’ultima settimana. Scenari tattici e possibili alleanze per iso… - SpazioCiclismo : I giochi per la Maglia Rossa de #LaVuelta19 sembrano fatti, ma il podio è ancora in ballo (e comunque nella terza... -