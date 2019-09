Vuelta a España 2019 | i possibili scenari tattici della tappa di oggi 11 settembre

Vuelta a España 2019 : orario d’inizio della tappa di oggi e paesi attraversati (11 settembre). Guida tv e streaming : oggi (11 settembre) andrà in scena la diciassettesima tappa della Vuelta a España 2019, 219.6 Km da Aranda de Duero a Guadalajara. La frazione è fatta su misura per i velocisti che non possono farsi scappare l’occasione. Nonostante il percorso sia nella sua interezza piuttosto vallonato, i corridori oggi non dovranno affrontare gran premi della montagna. Ecco anche il motivo per cui l’ipotesi della fuga da lontano, almeno di ...

Vuelta a España 2019 in tv oggi (11 settembre) : diciassettesima tappa Aranda de Duero-Guadalajara. Orario d’inizio e su che canale vederla : oggi (mercoledì 11 settembre) si svolgerà la diciassettesima tappa della Vuelta a España 2019, 219,6 km da Aranda de Duero a Guadalajara. Quella odierna sarà la frazione più lunga di questa 74ma edizione e si adatta sulla carta ai velocisti, ma potrebbe andare anche in porto la fuga. Non ci sarà nessun GPM da affrontare nel percorso, che però presenta comunque diversi saliscendi, con brevi strappi. Attenzione poi al finale, perché gli ultimi tre ...

Vuelta a España 2019 - la tappa di oggi Aranda de Duero-Guadalajara : percorso - favoriti e altimetria. Rara chance per i velocisti : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA DICIASSETTESIMA tappa DELLA Vuelta DALLE ORE 11.30 (MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE) Anche l’ultimo giorno di riposo della Vuelta a España 2019 è finito, e il gruppo è pronto a tornare in corsa per affrontare le cinque tappe conclusive della bella terra iberica. oggi, mercoledì 11 settembre, è in programma la Aranda de Duero-Guadalajara, una diciassettesima frazione lunghissima, infinita, di ben 219,6 ...

Vuelta a España 2019 - dove si deciderà la corsa nell’ultima settimana. Scenari tattici e possibili alleanze per isolare Roglic : Dopo il giorno di riposo, domani, 11 settembre, tornerà la Vuelta a España con l’ultima settimana che porterà al gran finale di domenica a Madrid. Cinque tappe per decidere chi sarà il vincitore della corsa a tappe spagnola, che vede ancora gli ultimi verdetti che attendono di essere emessi. Tutto sembra essere apparecchiato per Primoz Roglic che comanda la classifica generale con 2’48” sul più immediato inseguitore Alejandro ...

Vuelta a España 2019 - la tappa di domani Aranda de Duero-Guadalajara : altimetria - programma - orari e tv : domani (mercoledì 11 settembre) si svolgerà la diciassettesima tappa della Vuelta a España 2019, 219,6 km da Aranda de Duero a Guadalajara. Dopo il giorno di riposo odierno, i corridori affronteranno la frazione più lunga di questa 74ma edizione. I velocisti avranno l’occasione di centrare il successo, ma potrebbe essere la giornata buona anche per una fuga da lontano. Il percorso non presenta nemmeno un GPM, ma non è comunque piatto, visto che ...

Vuelta a España 2019 - Primoz Roglic ad un passo dalla vittoria. Delusione Movistar : Solamente sei tappe dividono i corridori presenti alla Vuelta a España 2019 dal traguardo finale di Madrid. Oggi il gruppo riposa. Si riprende domani per gli ultimi giorni di fatica, quelli decisivi per la lotta in classifica generale. Salvo sorprese, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ha la corsa in mano. Ha lottato come un guerriero nella prima parte di Vuelta, ed è arrivato in questi ultimi giorni gestendosi in maniera egregia. Il suo strapotere a ...

Vuelta a España 2019 : il percorso e le tappe della terza settimana. Ultimi due tapponi di montagna per ribaltare la classifica : Domani scatterà la terza e ultima settimana di corsa della Vuelta a España 2019. La corsa a tappe iberica ci ha regalato fino ad ora spettacolo e diversi colpi di scena e dopo il giorno di riposo odierno, si ripartirà per le ultime cinque tappe, che decideranno quali corridori avranno l’onore di salire sul podio finale di Madrid. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il percorso e le tappe della terza settimana della Vuelta a España ...

Vuelta a España 2019 : Fabio Aru è ancora un corridore da corse a tappe? Oltre due anni da incubo e una fiducia da recuperare : Fabio Aru si è ritirato dalla Vuelta a España 2019 nel corso della 13esima frazione. Il Cavaliere dei 4 Mori raccoglie, così, l’ennesimo fallimento in una grande corsa a tappe. Nel biennio 2014-2015 il sardo partecipò a quattro GT, peggior piazzamento un 5° alla Vuelta 2014. Per il resto una vittoria, alla Vuelta 2015, e due podi, ai Giri 2014 e 2015. Il tutto costellato da cinque vittorie parziali. Dal 2016 a oggi, invece, Fabio ha ...

Vuelta a España 2019 : Fabio Aru è ancora un corridore da corse a tappe? Oltre due anni da incubo e una fiducia da recuperare : Fabio Aru si è ritirato dalla Vuelta a España 2019 nel corso della 13esima frazione. Il Cavaliere dei 4 Mori raccoglie, così, l’ennesimo fallimento in una grande corsa a tappe. Nel biennio 2014-2015 il sardo partecipò a quattro GT, peggior piazzamento un 5° alla Vuelta 2014. Per il resto una vittoria, alla Vuelta 2015, e due podi, ai Giri 2014 e 2015. Il tutto costellato da cinque vittorie parziali. Dal 2016 a oggi, invece, Fabio ha ...

Vuelta a Espana 2019 : il borsino dei favoriti alla vigilia della terza settimana. Maglia Rossa ipotecata per Roglic - che lotta per il podio : Si è conclusa, occasionalmente di lunedì, la seconda settimana di gare alla Vuelta a Espana 2019. Sedici le tappe percorse fino ad ora, ci avviciniamo allo sprint finale verso la passerella di Madrid. Ci saranno ancora salite da affrontare da domani a domenica: c’è spazio per ribaltare la situazione sia in chiave vittoria che in chiave podio. Andiamo a scoprire il borsino dei favoriti. Chi sale Primoz Roglic: altro che salire, si avvicina ...

Vuelta a España 2019 : la prima crisi di Alejandro Valverde. Vittoria ormai sfumata - il veterano deve guardarsi dal ritorno di Pogacar : Sull’Alto de la Cubilla è arrivata la prima crisi di Alejandro Valverde alla Vuelta a España 2019. Il Campione del Mondo, a 39 anni, aveva corso in modo impeccabile fino a ieri, dando spettacolo e facendo sognare i tifosi spagnoli. Il fuoriclasse murciano si era imposto nella settima tappa, a Mas de la Costa, battendo con uno dei suoi attacchi Primoz Roglic e aveva poi duellato alla pari con lui nelle altre tappe di montagna, ma questa volta non ...

Vuelta a España 2019 - Primoz Roglic : “Guardavo Valverde e non ho risposto a Lopez - poi sono rientrato. Non temo la terza settimana” : Primoz Roglic ha rafforzato ulteriormente il primo posto in classifica alla Vuelta di Spagna, lo sloveno si è difeso brillantemente sull’Alto de la Cubilla e ha ulteriormente allungato nella generale aumentando il proprio vantaggio nei confronti del secondo in classifica. Il capitano della Jumbo-Vismo ha messo in mostra tutta la sua intelligenza tattica nella sedicesima tappa della corsa iberica, non ha risposto immediatamente ...

Vuelta a España 2019 : corsa decisa dopo la cronometro. Roglic ha fatto il vuoto - in salita corre da padrone : La Vuelta di Spagna si è decisa a cronometro, la prova contro il tempo ha ancora fatto una differenza abissale in una grande corsa a tappe. Tutto per merito di un grande specialista come Primoz Roglic che è letteralmente volato lungo i 36,2 km tra Jurançon e Pau, la frazione dello scorso 3 settembre è stata un vero e proprie spartiacque che ha dato un scossone decisivo alla classifica generale: il fuoriclasse sloveno si era presentato con 6 ...

Vuelta a España 2019 : corsa decisa dopo la cronometro. Roglic ha fatto il vuoto - il salita corre da padrone : La Vuelta di Spagna si è decisa a cronometro, la prova contro il tempo ha ancora fatto una differenza abissale in una grande corsa a tappe. Tutto per merito di un grande specialista come Primoz Roglic che è letteralmente volato lungo i 36,2 km tra Jurançon e Pau, la frazione dello scorso 3 settembre è stata un vero e proprie spartiacque che ha dato un scossone decisivo alla classifica generale: il fuoriclasse sloveno si era presentato con 6 ...