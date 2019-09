Vodafone sta regalando 50 GB al mese per un anno ad alcuni clienti

Ecco quanto costano gli smartphone 5G a rate con Vodafone : Se siete alla ricerca di uno smartphone 5G potreste approfittare delle varie soluzioni per l'acquisto a rate pensate da Vodafone per chi vuole sfruttare la sua rete L'articolo Ecco quanto costano gli smartphone 5G a rate con Vodafone proviene da TuttoAndroid.

Vodafone non funziona : nuovo “down” della rete in tutt’Italia - ecco cosa sta succedendo : Vodafone non funziona, per l’ennesima volta: dopo l’episodio del 13 giugno, da stamattina gli abbonati della storica compagnia stanno subendo pesanti disagi e non riescono a telefonare e utilizzare internet. Al momento la società non ha fornito alcuna comunicazione ufficiale per spiegare l’accaduto o illustrare i tempi del ripristino del servizi. Sul web gli utenti stanno pubblicando numerosi commenti di protesta e lamentele, ...

Iliad chiede 500 milioni di euro di danni a Vodafone : ecco perché e che cosa sta accadendo : Iliad cita in tribunale Vodafone chiedendo 500 milioni di euro di risarcimento per le presunte condotte illecite che hanno portato a grossi ritardi nelle portabilità.

Vodafone rilancia i suoi "Red Days" : ecco gli smartphone acquistabili con sconti fino a 400 euro : Vodafone rilancia i suoi "Red Days": ecco gli smartphone acquistabili con sconti fino a 400 euro. E in contemporanea ci sono anche le offerte "Happy Black"!

C’è stato un guasto alla rete di Vodafone e Ho. mobile : La compagnia telefonica ha comunicato di aver risolto il problema, ma ci sono state numerose segnalazioni

Credito insufficiente per il rinnovo dell'offerta? Con Vodafone ora può costare fino a 2 euro : Ne abbiamo parlato qualche mese fa, in occasione dell'annuncio, e ne torniamo a parlare oggi perché dal 27 luglio Vodafone applica la rimodulazione riguardante il Credito insufficiente ai suoi clienti.

Rete 5G - accordo Tim-Vodafone per mettere in comune 22mila torri di trasmissione. E ridurre il debito dell’ex monopolista : Telecom Italia chiude la partita delle torri di trasmissione per il 5G e prevede 800 milioni di sinergie in dieci anni. Ma intanto, oltre agli stessi benefici, la rivale Vodafone incassa più di due miliardi dalla cessione delle sue torri italiane e si ritrova socio di Inwit, finora controllata solo da Telecom. “E’ un’operazione vincente per tutti”, ha precisato l’ad dell’ex monopolista italiano, Luigi Gubitosi, che ha ...

Almeno 5 soluzioni per acquistare Huawei Mate 20X 5G tramite Vodafone : tutte le offerte disponibili : Arrivano finalmente notizie concrete per gli utenti italiani che sono interessati all'acquisto di un Huawei Mate 20X 5G, grazie soprattutto all'impegno di Vodafone, che di recente ha deciso di affiancare Amazon nella vendita di uno smartphone che ha fatto molto parlare di sé in queste settimane. A conti fatti, si tratta del primo device 5G concepito dal produttore cinese, destinato a fare la differenza nel nostro Paese. A maggior ragione se ...

Vodafone Travel Canada & USA chiude : scelta obbligata per la Travel Mondo ora - che costa 5 euro in più : Potete dire addio alla Vodafone Travel Canada & USA. A lei subentra come scelta obbligata la Travel Mondo, un'offerta telefonica che offre lo stesso pacchetto di minuti, SMS e giga ma a un prezzo ben più salato.

Inaccettabile il modulo di richiesta rimborso Vodafone per fatturazione a 28 giorni - parla Federconsumatori : Bufera sul modulo di richiesta rimborso Vodafone per fatturazione a 28 giorni apparso nella giornata di ieri sul sito dell'operatore. La richiesta di risarcimento per i giorni erosi durante la mancata fatturazione per mese solare non è stata affatto digerita da un'associazione dei consumatori del calibro della Federconsumatori. Quest'ultima parla di pratica fuorviante e ancora irrispettosa dei diritti conquistati dai cittadini. Il comunicato ...

Oggi è venerdì - ecco qui Vodafone Happy Friday : ci sono ben 4 regali in questa occasione : Oggi è venerdì, 19 luglio 2019, e questo vuol dire che ci sono dei nuovi regali per i clienti Vodafone grazie al programma a premi Vodafone Happy Friday disponibile da qualche anno.

Vodafone aggiorna la lista degli operatori di provenienza per l’offerta Special Minuti 50GB : Vodafone aggiorna la lista degli operatori di provenienza per le offerte consumer ricaricabili "operator attack" della gamma Vodafone Special Minuti attivabili nei negozi aderenti. Ecco la lista delle offerte Vodafone Special in edizione limitata valida dal 16 Luglio 2019 (salvo eventuali cambiamenti) attivabile presso i rivenditori Vodafone aderenti fino a esaurimento scorte. L'articolo Vodafone aggiorna la lista degli operatori di provenienza ...