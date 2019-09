Vieni da Me | la figlia di Pupo si lascia scappare una frase imbarazzante | “Ma lei per

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Oggicompie 64 anni e per l’occasione una delle sue tre figlie, Clara Ghinazzi, la secondogenita, è stata ospite di Caterina Balivo in studio ada Me. La ragazza ha raccontato aneddoti e curiosità sulla vita del padre, rivelando alcuni particolari della sua famiglia allargata e di sua sorella Valentina, avuta dal cantante con una fan. Ad un certo punto dell’intervista, la padrona di casa le ha chiesto se i compagni di scuola le facevano mai commenti o domande sul padre e della sua storia d’amore a tre. Ed è qui che Clara Ghinazzi si ètauna, che ha fatto calare il gelo in studio. La ragazza ha spiegato infatti che spesso le facevano qualche battutina: “Ecco a mio padre la battuta più famosa che ogni tanto gli fanno è ‘ma lei per caso ha il pisello rosa?‘”. Unache voleva essere solo un esempio ...

