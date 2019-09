Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2019 ore 09 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 11 SETTEMBRE 2019 ORE 09.05 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASILINA E ARDEATINA E TRA LA NOMENTANA E L’A24 Roma-TERAMO MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA MAGLIANA E LA TUSCOLANA E PIU’ AVANTI CODE TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 11 SETTEMBRE 2019 ORE 08.05 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A1 Roma-NAPOLI DOVE CI SONO 2 KM DI CODA PER UN INCIDENTE A VALMONTONE IN DIREZIONE Roma SULL’A12 Roma-TARQUINIA, CODE DI UN KM PER INCIDENTE TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASILINA E ARDEATINA E TRA LA NOMENTANA E L’A24 ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 11 SETTEMBRE 2019 ORE 08.05 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A1 Roma-NAPOLI DOVE CI SONO 2 KM DI CODA PER UN INCIDENTE A VALMONTONE IN DIREZIONE Roma SULL’A12 Roma-TARQUINIA, CODE DI UN KM PER INCIDENTE TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASILINA E ARDEATINA E TRA LA NOMENTANA E L’A24 ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 11 SETTEMBRE 2019 ORE 07.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASILINA E ARDEATINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO CI SPOSTIAMO SULLA VIA FLAMINIA CODE DA LABARO A VIA DEI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 10 SETTEMBRE 2019 ORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio VA MIGLIORANDO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, IN ESTERNA ANCORA QUALCHE RALLENTAMENTO TRA Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE, MENTRE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA. RESTA INVECE INTENSA LA CIRCOLazioNE SULLA COLOMBO, SI STA INFATTI IN CODA TRA IL RACCORDO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA. SULLA FLAMINIA, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 10 SETTEMBRE 2019 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI IN LENTO MIGLIORAMENTO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, IN ESTERNA SI RALLENTA CON CODE TRA Roma FIUMICINO E TUSCOLANA. IN INTERNA CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E APPIA. PROBLEMI ANCHE PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO, A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 10 SETTEMBRE 2019 ORE 19:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI ANDIAMO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, IN ESTERNA ABBIAMO ANCORA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E TUSCOLANA. IN INTERNA CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E APPIA. PROBLEMI ANCHE PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24, A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 10 SETTEMBRE 2019 ORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANDIAMO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, IN ESTERNA, ABBIAMO ANCORA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E TUSCOLANA. IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E TRA TUSCOLANA E APPIA. PROBLEMI ANCHE PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24, SI PROCEDE INFATTI INCOLONNATI TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 10 SETTEMBRE 2019 ORE 18:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI PARTIAMO DAL RACCORDO. TRAFFICO MOLTO INTENSO IN QUESTE ORE, NELLO SPECIFICO TROVIAMO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA VIA DEL MARE E TUSCOLANA. IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. MOLTO TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 10 SETTEMBRE 2019 ORE 17:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI PARTIAMO DAL RACCORDO. TRAFFICO MOLTO INTENSO IN QUESTE ORE, NELLO SPECIFICO TROVIAMO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA VIA DEL MARE E TUSCOLANA. IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. MOLTO TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 10 SETTEMBRE 2019 ORE 17:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’AAPPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO; RIMOSSO L’INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA APPIA, TUTTAVIA ABBIAMO ANCORA CODE A TRATTI TRA COLOMBO E TUSCOLANA. IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 10 SETTEMBRE 2019 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’AAPPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO; A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA COLOMBO E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA. IN INTERNA SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA CENTRALE DEL LATTE E PRENESTINA. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 10 SETTEMBRE 2019 ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI PARTIAMO DAL RACCORDO SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA IN ESTERNA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. RICORDIAMO LA CHIUSURA DI VIA POLENSE A SEGUITO DI UNA FRANA, NEL TRATTO ...