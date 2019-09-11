romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2019 ore 08:15: VIABILITÀ 11 SETTEMBRE 2019 ORE 08… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2019 ore 08:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2019 ore 07:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #11-09-2019 -
Dalla Rete Google NewsSicilia: in arrivo 4 milioni per capitalizzazione società cooperative - Affaritaliani.it
Sicilia: in arrivo 4 milioni per capitalizzazione società cooperative Affaritaliani.it
Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - Oltre 4 milioni di euro per la capitalizzazione delle società cooperative e delle società di capitali che deliberano un aumento del ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 11 SETTEMBRE 2019 ORE 07.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASILINA E ARDEATINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO CI SPOSTIAMO SULLA VIA FLAMINIA CODE DA LABARO A VIA DEI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 10 SETTEMBRE 2019 ORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio VA MIGLIORANDO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, IN ESTERNA ANCORA QUALCHE RALLENTAMENTO TRA Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE, MENTRE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA. RESTA INVECE INTENSA LA CIRCOLazioNE SULLA COLOMBO, SI STA INFATTI IN CODA TRA IL RACCORDO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA. SULLA FLAMINIA, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 10 SETTEMBRE 2019 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI IN LENTO MIGLIORAMENTO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, IN ESTERNA SI RALLENTA CON CODE TRA Roma FIUMICINO E TUSCOLANA. IN INTERNA CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E APPIA. PROBLEMI ANCHE PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO, A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 10 SETTEMBRE 2019 ORE 19:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI ANDIAMO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, IN ESTERNA ABBIAMO ANCORA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E TUSCOLANA. IN INTERNA CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E APPIA. PROBLEMI ANCHE PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24, A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 10 SETTEMBRE 2019 ORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANDIAMO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, IN ESTERNA, ABBIAMO ANCORA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E TUSCOLANA. IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E TRA TUSCOLANA E APPIA. PROBLEMI ANCHE PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24, SI PROCEDE INFATTI INCOLONNATI TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 10 SETTEMBRE 2019 ORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANDIAMO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, IN ESTERNA, ABBIAMO ANCORA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E TUSCOLANA. IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E TRA TUSCOLANA E APPIA. PROBLEMI ANCHE PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24, SI PROCEDE INFATTI INCOLONNATI TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 10 SETTEMBRE 2019 ORE 18:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI PARTIAMO DAL RACCORDO. TRAFFICO MOLTO INTENSO IN QUESTE ORE, NELLO SPECIFICO TROVIAMO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA VIA DEL MARE E TUSCOLANA. IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. MOLTO TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 10 SETTEMBRE 2019 ORE 17:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI PARTIAMO DAL RACCORDO. TRAFFICO MOLTO INTENSO IN QUESTE ORE, NELLO SPECIFICO TROVIAMO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA VIA DEL MARE E TUSCOLANA. IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. MOLTO TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 10 SETTEMBRE 2019 ORE 17:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’AAPPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO; RIMOSSO L’INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA APPIA, TUTTAVIA ABBIAMO ANCORA CODE A TRATTI TRA COLOMBO E TUSCOLANA. IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 10 SETTEMBRE 2019 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’AAPPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO; A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA COLOMBO E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA. IN INTERNA SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA CENTRALE DEL LATTE E PRENESTINA. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 10 SETTEMBRE 2019 ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI PARTIAMO DAL RACCORDO SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA IN ESTERNA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. RICORDIAMO LA CHIUSURA DI VIA POLENSE A SEGUITO DI UNA FRANA, NEL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 10 SETTEMBRE 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO SULLA CASSIA PER TRAFFICO INTENSO, CODE TRA OLGIATA E LA STORTA, NELLE DUE DIREZIONI CODE SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI MENTANA, NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TOR CERVARA E VIA FIORENTINI E TRA PORTONACCIO E IL BIVIO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 10 SETTEMBRE 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO SULLA CASSIA PER TRAFFICO INTENSO, CODE TRA OLGIATA E LA STORTA, NELLE DUE DIREZIONI CODE SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI MENTANA, NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TOR CERVARA E VIA FIORENTINI E TRA PORTONACCIO E IL BIVIO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 10 SETTEMBRE 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA VIA LITORANEA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA LA CIRCOLazioNE E’ REGOLARE, AL MOMENTO TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA, NELLE DUE DIREZIONI MIGLIORA IL TRAFFICO ANCHE SUL RACCORDO ANULARE ANCHE SULLA Roma-FIUMICINO CIRCOLazioNE SCORREVOLE MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CI SONO ANCORA CODE TRA TOR CERVARA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 9 SETTEMBRE 2019 ORE 09.35 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOR CERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, ANCHE PER UN VEICOLO IN PANNE IN DIREZIONE CENTRO SEMPRE SUL TRATTO URBANO CODE DA TOR CERVARA AL RACCORDO, IN USCITA SULLA Roma-FIUMICINO CODE A TRATTI DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA ...