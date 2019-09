Vere politiche di integrazione in Italia non sono mai state fatte | dice

Fonte : agi

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Come si fa a garantire o attuare una migliore? Alla domanda del quotidiano torinese La Stampa che lo intervista, il ministro per gli Affari Europei Vincenzo Amendola risponde: “diinnonmai: occorre modificare la legislazione in modo da rendere meno ostile un fenomeno che si governa se, dall'Europa all'Africa, viene affrontato nella logica della solidarietà e della sicurezza”. Ma cosa significa “modificare la legislazione”? “Penso che si debba modificare la legge Bossi-Fini, visti gli insuccessi” è la risposta secca. Secondo quest'impostazione, per il ministro ora il passo da compiere è quello di “accelerare gli investimenti per la crescita e quelli sulla svolta ambientale. Ci vuole un impegno per cambiare il trattato di Dublino. E servono nuovi strumenti sull'immigrazione, come i corridoi umanitari”. Perché, aggiunge, ...

