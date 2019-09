Veneto | quasi 7mila bambini non potranno rientrare in asili nido e scuola dell’infanzia

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Settemila, per l’esattezza 6783, nontornare ale allainperché non hanno adempiuto alla vaccinazione. In età di asilosono 3113 mentre quelli nella fascia 3-6 anni sono 3670. Le Ussl con il maggior numero dinon in regola sono quella Euganea che ha 1377 piccoli che non hanno ricevuto nemmeno una somministrazione, seguita a ruota da quella della Marca Trevigiana con 1373non adempienti. Nessuno di questi piccoli potrà accedere ai servizi perché non sono stati sottoposti a nemmeno uno dei dieci vaccini previsti dalla cosiddetta “Legge Lorenzin”. Anche quest’anno scolastico, infatti, la norma parla chiaro: per essere ammessi alle lezioni bisogna avere le coperture vaccinali secondo lo scadenzario deciso dal ministero della Salute oppure per quelli iscritti al primo anno, l’attestazione di un appuntamento preso presso ...

