VALENTINO ROSSI DA TAVULLIA A MISANO CON LA M1 Video | ora testa al GP di San Marino

Motogp a Misano - VALENTINO ROSSI : è casa mia - daremo il massimo : Motogp a Misano, Valentino Rossi: è casa mia, daremo il massimo. "Correre davanti ai miei tifosi qui è fantastico, è il mio vero Gran Premio di casa

MotoGP - GP San Marino 2019 : VALENTINO ROSSI pensa ad un rinnovo con la Yamaha. Il Dottore in sella fino a 43 anni? : Il Motomondiale è pronto per tornare in azione col secondo Gran Premio del bel paese, quello che si disputerà a Misano nel weekend e che rappresenta a tutti gli effetti l’appuntamento di casa per la maggior parte dei centauri azzurri. La Romagna è la regione di provenienza più popolare e classica per i nostri piloti e il round della Riviera diviene così ogni anno anche la miglior occasione per i tanti amici e parenti di poter assistere ...

MotoGp - VALENTINO ROSSI rivela : “a Misano il mio primo giro in bici - ecco cosa mi sento di promettere” : Il pilota della Yamaha ha parlato in vista del Gran Premio di Misano, promettendo di mettercela tutta per regalare ai propri tifosi una gara da ricordare Il lungo week-end di Misano è già cominciato, Valentino Rossi non vede l’ora di scendere in pista davanti ai propri tifosi, pronti a riempire in ogni ordine di posto il circuito romagnolo. Ieri il primo bagno di folla a Tavullia nel corso della passeggiata tra le strade della sua ...

VALENTINO ROSSI da Tavullia al Misano World Circuit : Valentino Rossi abbraccia la Riders’ Land. Ieri il campione di Tavullia ha fatto un’inedita passeggiata in sella alla Yamaha M1 con cui solitamente scende in pista, per vivere un’esperienza unica che desiderava fin da bambino: raggiungere Misano World Circuit in sella alla sua moto e partendo da casa. Il sogno è diventato realtà ed è […] L'articolo Valentino Rossi da Tavullia al Misano World Circuit sembra essere il primo su ...

MotoGp – Un’emozione unica per VALENTINO ROSSI a Tavullia : “lo sognavamo fin da piccolini” [VIDEO] : Che festa a Tavullia per Valentino Rossi: il Dottore sfreccia sulla sua M1 nelle strade della sua città E’ tutto pronto a Misano per il nuovo round della stagione 2019 di MotoGp: i piloti sono pronti a darsi battaglia davanti al pubblico italiano, che freme dalla voglia di assistere ad una gara spettacolare, magari con un podio tutto tricolore. In vista della gara di domenica, Valentino Rossi è stato protagonista oggi nella sua ...

MotoGP - GP San Marino 2019 : i precedenti di VALENTINO ROSSI a Misano. Ultimo successo nel 2014 : Appuntamento casalingo con il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2019 ormai alle porte per Valentino Rossi, nato e cresciuto a poco più di 10 km di distanza dal circuito di Misano in quel di Tavullia. Il “Dottore” ha fatto il suo esordio nella gara romagnola nel Motomondiale nel 2007, prima edizione del Gran Premio di San Marino disputata nel Misano World Circuit Marco Simoncelli. Nelle sue undici partecipazioni in ...

MotoGp - splendida iniziativa di VALENTINO ROSSI : il Dottore attraverserà Tavullia in sella alla sua Yamaha : Il pilota pesarese dovrebbe partire da Tavullia per giungere nei pressi del circuito di Misano, attraversando tutti i luoghi a lui cari Il week-end di Misano è senza dubbio il più speciale in calendario per Valentino Rossi, considerando la vicinanza della sua Tavullia al circuito romagnolo. AFP/LaPresse Una gara emozionante, per la quale il Dottore sta affilando le proprie armi, così da interrompere quel digiuno di vittorie che dura ormai ...

MotoGP - GP San Marino 2019 : Andrea Dovizioso cerca il bis dopo il trionfo 2018 - VALENTINO ROSSI sogna il podio da profeta in patria : Il Mondiale MotoGP 2019 dopo due settimane di pausa è pronto a sbarcare in riva all’Adriatico, più precisamente sulla pista di Misano, per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Una tappa imprescindibile del calendario in una delle culle dei motori come la Romagna. Sulla pista intitolata a Marco Simoncelli i protagonisti della classe regina tornano in scena per il 13esimo appuntamento del campionato e dovranno combattere ...

MotoGp - lavori in corso al Motor Ranch di Tavullia : ecco l’ultima trovata di VALENTINO ROSSI [FOTO] : Il Dottore ha deciso di ampliare il proprio Ranch a Tavullia inserendo una nuova pista ovale ottima per imparare la tecnica dello Speedway lavori in corso al Motor Ranch di Valentino Rossi, il pesarese infatti ha deciso di ampliare la propria pista di Tavullia, inserendo un nuovo ovale utile per imparare la tecnica dello speedway. Il pilota della Yamaha ha ricevuto il via libera dal Consiglio Comunale subito dopo aver presentato le ...

Formula 1 – L’ammirazione per VALENTINO ROSSI e l’idea di un futuro in Ferrari - Verstappen ammette : “io e Leclerc insieme? Non saremmo come Nico e Lewis” : Max Verstappen sincero a Monza: dall’idea di un futuro in rosso insieme a Leclerc all’ammirazione per Valentino Rossi Il weekend di Monza ha regalato finora tanto spettacolo, ma anche qualche polemica, viste le qualifiche di ieri. Al Gp d’Italia, partirà da dietro Max Verstappen, che partirà ultimo perchè ha deciso di usare la quarta power unit. Nonostante ciò, l’olandese della Red Bull è fiducioso e ottimista e si ...

MotoGp – Dopo le corna il messaggio speciale sui social - VALENTINO ROSSI ringrazia Lando Norris [GALLERY] : Valentino Rossi ringrazia Lando Norris per il bellissimo omaggio portato a Monza: parole speciali per il pilota 19enne della McLaren Formula 1 e MotoGp si incontrano spesso: tanti sono i campioni delle due ruote che fanno il tifo per quelli delle quattro ruote e viceversa. A Silverstone, durante il weekend di gara di MotoGp, Lando Norris ha avuto l’occasione di fare visita a Valentino Rossi, suo idolo, ai box Yamaha. Il pilota della ...

Formula 1 - Lando Norris omaggia VALENTINO ROSSI a Monza : la reazione social del Dottore è esilarante [FOTO] : Il Dottore ha apprezzato l’omaggio di Norris, commentando in maniera ironica il post Instagram del pilota della McLaren Un omaggio davvero speciale per Valentino Rossi a Monza, Lando Norris infatti porterà in pista con sè i colori del Dottore sia sul casco che sugli stivali. Tifoso del pesarese fin da bambino, il pilota britannico non si è lasciato sfuggire l’occasione di rendere onore al proprio idolo per il Gran Premio ...

MotoGp – Crutchlow guarda al futuro - Cal pensa al ritiro? “Non sono come VALENTINO ROSSI - ma…” : Cal Crutchlow analitico e sincero: le parole del britannico della LCR sul futuro in MotoGp Ancora una settimana di stop e poi i piloti della MotoGp torneranno protagonisti in pista: i campioni delle due ruote si sfideranno a Misano per il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. In attesa di scoprire chi vincerà a Misano e qualche casco indosserà Valentino Rossi, a far discutere sono le affermazioni di Crutchlow riguardanti il suo ...

Formula 1 – VALENTINO ROSSI ‘scende in pista’ per il Gp di Monza - lo spettacolare omaggio di Norris al Dottore [GALLERY] : Il pilota della McLaren, grande tifoso del pesarese, scenderà in pista a Monza con casco e stivali ‘dedicati’ proprio a Valentino Rossi Lando Norris non perde occasione per dimostrare la propria passione per Valentino Rossi, vera e propria fonte di ispirazione per il pilota britannico, recatosi ai box della Yamaha nel fine settimana di Silverstone per incontrarlo. AFP/LaPresse Trovandosi adesso in Italia per il Gran Premio di ...