Uscita | prezzi per l’Italia e colorazioni di iPhone 11 | iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Adesso che sono stati presentati,11,11 Pro e11 Pro Max ci accingono ad essere acquistati. Il dettaglio dell'e deiper l'Italia dovrebbe far ragionare gli utenti interessati, per dar loro modo di capire se è il caso di affondare subito il colpo, oppure no (qualcuno potrebbe voler aspettare le offerte a rate degli operatori telefonici, che pure non dovrebbero tardare ad arrivare). Partiamo col dirvi che le prenotazioni partiranno alle ore 14 del 13 settembre, e che l'acquisto vero e proprio potrà essere effettuato dal 20 del mese.11, il modello più economico, sarà disponibile nellenero, bianco, giallo, verde, viola e PRODUCT(RED), aidi 839, 889 e 1009 euro, rispettivamente per i tagli di memoria da 64, 128 e 256GB. Per ammortizzare un po' la spesa potreste anche decidere di dare in permuta il vostro vecchio ...

