Under 21 | Nicolato | ' L' Italia può ancora migliorare'

Qualificazioni Europeo Under 21 - Italia travolgente : 5-0 contro il Lussemburgo - Nicolato convince [PAGELLE - CLASSIFICA e FOTO] : Dopo il successo all’esordio in amichevole per Nicolato subentrato a Di Biagio, l’Italia Under 21 si conferma anche nel match delle Qualificazioni all’Europeo di categoria del 2021. Tutto facile per gli azzurrini a Castel di Sangro dominio contro il Lussemburgo, il risultato di 5-0 non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro, la partita non è stata mai in discussione. Le reti sono state realizzate nel primo ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2021 Under 21. Paolo Nicolato : “Buona Italia ma la strada è lunga” : L’Italia ha sconfitto il Lussemburgo per 5-0 e ha incominciato nel miglior modo possibile il percorso di qualificazione agli Europei 2021, la nostra Nazionale Under 21 si è imposta con autorevolezza a Castel di Sangro contro un avversario oggettivamente modesto. Gli azzurrini hanno iniziato ottimamente il nuovo ciclo dopo l’eliminazione subita nella rassegna continentale disputata in casa un paio di mesi fa, il gruppo trascinato da ...

Italia Under 21 - buona la prima per Nicolato : travolta la Moldavia [FOTO - PAGELLE e DICHIARAZIONI] : Ottimo esordio per Paolo Nicolato sulla panchina della Nazionale Under 21, il tecnico ha preso il posto di Gigi Di Biagio. Allo stadio Massimino di Catania netto successo con il risultato di 4-0 contro la Moldovia in amichevole, gli occhi erano puntati sui ‘retrocessi’ dalla Nazionale maggiore Zaniolo e Kean, la partita non è mai stata in discussione. Italia in vantaggio al 33′ con una splendida punizione dal limite di ...

