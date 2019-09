Una superba Jessica Biel nel primo promo di Limetown per Facebook Watch

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 11 settembre 2019)è stata mitica nella prima stagione di The Sinner e ha lasciato ai suoi fan l'amaro in bocca dicendo no ad un ritorno nei capitoli seguenti e adesso la ritroviamo,, neldi, la nuova serie di. Le immagini confermano ancora una volta la bravura dell'attrice che questa volta si troverà protagonista di un mistero riguardante una sparizione di massa nell'adattamento dell'omonimo e popolare podcast di Zack Akers e Skip Bronkie. Le premesse e le promesse non mancano visto che la serie dovrebbe tenere il pubblico con il fiato sospeso dall'inizio alla fine con un colpo di scena alla fine di ogni episodi fino al gran finale, ma sarà davvero così? Non è la prima volta che la serialità ci regala sparizione di massa, gente che ricompare dopo tanti anni e misteri simili, perché questa volta dovrebbe essere diverso? La trama di Limetwon ...

