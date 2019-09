Un selfie con il figlio del boss Clamoroso | Matteo Salvini questa volta l’ha fatta

Salvini - selfie con il figlio del boss di camorra. I parlamentari M5s in Antimafia : “Chiarisca” : Matteo Salvini al fianco del figlio del boss di camorra. Il selfie è stato pubblicato su Facebook da Antonio Matrone, detto Michele, figlio di Franchino “a belva”, uno dei killer più spietati alla corte di Pasquale Galasso e Carmine Alfieri a Scafati, nel Salernitano, condannato all’ergastolo nel 2009 e inserito per cinque anni nella lista dei super latitanti più pericolosi d’Italia fino al suo arresto nell’agosto ...

Come scattare selfie perfetti con iPhone e Android : O selfie sono ormai all’ordine del giorno e i social network ne sono invasi; qualsiasi momento viene infatti immortalato mediante un autoscatto da condividere poi sui social. Nonostante siano semplici foto, ci sono selfie che leggi di più...

Energy Ring mostra la carica della batteria dei Galaxy Note 10 con un anello attorno alla fotocamera selfie : Energy Ring è un'applicazione esclusiva per Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ e 5G che aggiunge un anello configurabile attorno all'obiettivo della fotocamera anteriore che indica il livello corrente della batteria, aggiungendo anche un accento all'obiettivo. L'articolo Energy Ring mostra la carica della batteria dei Galaxy Note 10 con un anello attorno alla fotocamera selfie proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 4 avrà una fotocamera da paura con Audio Zoom - Live HDR e selfie grandangolari : Google Pixel 4 e Pixel 4 XL godranno di nuove funzionalità esclusive per la fotocamera: scopriamo cosa sono Audio Zoom, Live HDR e le altre novità scovate nel codice. L'articolo Google Pixel 4 avrà una fotocamera da paura con Audio Zoom, Live HDR e selfie grandangolari proviene da TuttoAndroid.

Le 6 regole del selfie perfetto secondo Wiko : Senza gli smartphone i social non sarebbero così centrali nelle nostre vite, senza le foto i social non sarebbero diventati per molti un lavoro, un impegno quotidiano per gestire la propria immagine pubblica. Sicuri allora di saper realizzare e pubblicare un selfie? Con lo giusto sguardo, la giusta location, il giusto posizionamento della camera? A stilare il decalogo del selfie perfetto ci ha pensato la Wiko, azienda francese ...

Bennato e quel selfie con Salvini : Ho risposto in musica ai moralisti ipocriti : Il cantautore ricorda lo scatto con Salvini finito nella bufera: "Perché non dovrei sbeffeggiare le nuove come le vecchie inquisizioni?". Galeotto fu quel selfie. Edoardo Bennato torna a parlare di quello scatto che sollevò, nel lontano 2018, diverse polemiche. Al suo fianco apparve infatti Matteo Salvini: apriti cielo. "Tornando a quel selfie - dice il cantautore in una intervista a La Verità - per la cronaca, quella sera in camerino dopo il ...

Claudio Bisio su selfie ministri Pd/ "Trovate differenze con Bentornato Presidente" : Claudio Bisio sul selfie dei ministri Pd. Il comico fa un paragone con una scena del suo film Bentornato Presidente: "Trovate le differenze".

In carica il Conte 2 - giuramento sobrio tra familiari e selfie : L'articolo In carica il Conte 2, giuramento sobrio tra familiari e selfie proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Ferragni : "Sognavo di venire qui a Venezia. E vorrei fare un selfie con DiCaprio" - : Pedro Armocida L'influencer presenta il documentario girato su di lei da Elisa Amoruso: «Mi ha fatto scavare e capire quanto sia stata importante mia madre» «Io sono abbastanza un libro aperto». Però, davanti al gruppo di giornalisti che l'intervistava per la presentazione del documentario di Elisa Amoruso Chiara Ferragni - Unposted, la più famosa imprenditrice digitale italiana al mondo, quel libro l'ha chiuso non rispondendo a una ...

L'indiscrezione : George Clooney non concede selfie - solo scatti per occasioni pubbliche : George Clooney pare non sia l'uomo affabile e simpatico che tutti immaginano e ne avrebbe dato dimostrazione in un bar di Como, evitando che una donna si avvicinasse a lui per un selfie. George Clooney è uno degli attori più amati di Hollywood. Bello, ricco, affascinante e con l'aria da sornione, l'attore ha infranto più di un cuore nella sua lunghissima carriera, senza considerare quello di sua moglie Amal. Idolatrato da stuoli di ...

Elodie Patrizi - topless in vacanza con Mahmood tra selfie e tuffi sfortunati : Elodie e Mahmood si godono gli ultimi giorni di mare prima di tornare ai numerosi impegni arrivati col successo che li ha travolti nell’ultimo anno. Nell’uscita in barca la cantante nata ad “Amici” sfoggia un topless da urlo, mentre il collega si ferisce alla testa a causa di alcuni ricci. A Porto Cervo i cantanti, fotografati da “Chi”, trascorrono il tempo in barca. Elodie si fa scattare alcune foto poi, per prendere un’abbronzatura più ...

Altro che cinefili... Tutti vogliono il selfie con Chiara Ferragni - : Luigi Mascheroni Deliri, autografi, grida per la «influencer» che presenta un documentario su se stessa nostro inviato a Venezia Vorrà dire qualcosa se nel giorno di proiezione di due fra i titoli più autoriali, cinefili e di ristretto circuito della Mostra del cinema di Venezia About Endlessness, ossia brevi cenni sull'Infinito con azione azzerata e dialoghi inesistenti dello svedese Roy Andersson, e Blanco en Blanco del cileno Théo ...

Pamela Prati rifiuta un selfie con il fan e fugge via : le accuse : Pamela Prati continua a far discutere, questa volta non per il caso Mark Caltagirone, ma per il suo atteggiamento nei confronti di un fan. Un ragazzo che l’ha incontrata nel centro storico di Roma infatti ha svelato su Instagram il comportamento della showgirl. La Prati, secondo quanto raccontato in un post, avrebbe prima rifiutato una foto con il fan, poi l’avrebbe accusato di stalking, infine si sarebbe rifiutata di ...