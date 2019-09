UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di giovedì 12 settembre 2019

Anticipazioni Un POSTO al Sole Puntate 16-20 Settembre 2019 : Serena e Filippo In Rottura! : Anticipazioni Un Posto al Sole trama Puntate da lunedì 16 a venerdì 20 Settembre 2019: Arturo fa una scelta molto dolorosa. Serena e Filippo ancora in crisi Anticipazioni Un Posto al Sole: Serena e Filippo provano, tra mille difficoltà, a ricostruire la loro unione, mentre Fabrizio è costretto a prendere una decisione riguardante Marina che, intanto, trova sostegno e conforto in una persona inaspettata! Renato mente e Raffaele lo smaschera! ...

Un POSTO al sole - scoop : Luca Turco sposa Giorgia Gianetiempo? : Anticipazioni Un posto al sole, Niko e Rossella: gli attori si sposano? 29 anni lui, 22 lei. Luca Turco e Giorgia Gianetiempo, Niko e Rossella di Un posto al sole, hanno appena trascorso un’estate da sogno tra avventura e spiagge mozzafiato. I due attori fanno coppia fissa ormai da diverso tempo e hanno da poco iniziato a convivere, con una casa ancora da personalizzare. Sulle pagine di Nuovo Tv, Luca Turco ha parlato proprio della ...

Un POSTO al sole anticipazioni : MARINA depressa - chi le darà conforto? : A Un posto al sole, si fa sempre più critica la situazione per MARINA (Nina Soldano): l’imprenditrice, già abbastanza provata per la vicenda giudiziaria del padre ritrovato da poco, in questi giorni sta avendo anche a che fare con l’inaspettata novità familiare del trasferimento definitivo – o almeno così pare – di Elena (Valentina Pace) e Alice (Fabiola Balestriere) a Londra. Le anticipazioni di Upas per la prossima ...

Anticipazioni Un POSTO al sole dal 16 al 20 settembre : Alex si rivede con sua mamma : Prosegue l'appuntamento in prima visione su Rai 3 con la soap opera Un posto al sole, in onda dal lunedì al venerdì alle 20,45 circa. Dopo la pausa estiva, la soap ambientata a Napoli è tornata nuovamente nell'access prime time della rete, ottenendo subito degli ottimi consensi da parte del pubblico da casa e assestandosi su una media di un milione e mezzo di fedelissimi spettatori. Cosa succederà nel corso dei prossimi appuntamenti in onda dal ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 11 settembre 2019 : anticipazioni puntata 5328 di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 11 settembre 2019: Dopo aver lavorato tanto per consegnare in tempo utile il lavoro allo studio grafico, Alex (Maria Maurigi) riceve una bella notizia. Invece Mia (Ludovica Nasti) sorprende tutti con una decisione inattesa... Deciso a rimettersi in forma, Renato (Marzio Honorato) affronta un’intensa seduta di ginnastica che però non gli darà i risultati auspicati… Sempre in ...

Un POSTO al Sole Anticipazioni 11 settembre 2019 : Renato si rimette in forma : Alex riesce a portare a termine il lavoro per lo studio grafico mentre Renato decide di rimettersi in forma.

Un POSTO al Sole Anticipazioni 10 settembre 2019 : Vittorio cerca di fermare Anita : Vittorio raggiunge Anita al Vulcano per evitare che racconti tutta la verità ad Alex mentre Elena deve informare Andrea

Anticipazioni Un POSTO al sole - prossima settimana - 16- 20 settembre : Mia tornerà a casa : La puntata di Un posto al sole, trasmessa su Rai3 ieri 9 settembre, ha suscitato grandi emozioni in occasione del confronto tra la piccola Mia e Andrea. Chiusi in bagno, i due inquilini della Terrazza hanno parlato della scoperta riguardante Carla e delle motivazioni che l'hanno spinta ad abbandonare la famiglia. Anche forte della bravura della giovanissima Ludovica Nasti, la discussione è stata profonda, lasciando presagire ad una possibile ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntate dal 16 al 20 settembre 2019 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 16 a venerdì 20 settembre 2019: Renato ingigantisce gli effetti del suo infortunio e Diego ne farà le spese. Filippo rientra dal viaggio di lavoro e Serena prova ad allentare la forte tensione che si è creata tra di loro. Il ritorno di Guido, Mariella e Lorenzo potrebbe rappresentare un brutto colpo per Vittorio e soprattutto per Cerruti. Convinto che dietro la gentilezza di Renato si ...

Anticipazioni Un POSTO al sole dal 16 al 20 settembre : Mariella aiuta Cerruti : Dopo la pausa estiva faranno finalmente ritorno ad Un posto al sole Guido, Mariella e il piccolo Lollo, tuttavia la coppia non farà in tempo a godersi il rientro a casa che dovrà badare ai problemi di 'cuore' di Cerruti. Nel frattempo la crisi tra Filippo e Serena sarà sempre più profonda, mentre la situazione per la famiglia Parisi diverrà sempre più complicata. Infine Arturo prenderà un'importante decisione per non pesare più su Marina. Di ...

Un POSTO al Sole : anticipazioni 9 – 13 settembre 2019. Elena ritorna (ma per poco) : Valentina Pace Valentina Pace torna sul set di Un Posto al Sole e con lei la sua Elena Giordano, personaggio che interpreta da ben 17 anni. L’attrice, che circa sette mesi fa è diventata mamma per la seconda volta, sarà presente nelle prossime puntate della soap partenopea insieme a Fabiola Balestriere, che interpreta Alice, figlia di Elena: le due andranno a trovare Marina (Nina Soldano), ma con la ferma decisione di ritornare presto a ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 10 settembre 2019 : anticipazioni puntata 5327 di Un POSTO al SOLE in onda martedì 10 settembre 2019: Vittorio (Amato D’Auria), dopo essere stato informato da Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), corre al Vulcano per fermare Anita (Ludovica Bizzaglia) ma così rischia di scoprirsi con Alex (Maria Maurigi); intanto quest’ultima riceve finalmente la telefonata della madre Rosaria (Titti Nuzzolese) e si sfoga con lei… senza sapere che Mia (Ludovica Nasti) ...