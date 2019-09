Un Passo dal Cielo 5 | torna su Rai 1 la serie con Daniele Liotti dal 12 settembre

“Un Passo dal cielo 5” – Prima puntata di giovedì 12 settembre 2019 – Anticipazioni e trama. : Un passo dal cielo è la popolare fiction di Raiuno ambientata nelle montagne del Trentino Alto Adige con le strepitose Dolomiti e le cime di Lavaredo. Tre stagioni con protagonista Terence Hill, a cui poi nell’ultima serie trasmessa nel 2017 è subentrato, con altrettanto successo, Daniele Liotti. E da stasera, finalmente, ecco un passo dal […] L'articolo “Un passo dal cielo 5” – Prima puntata di giovedì 12 settembre 2019 – ...

Anticipazioni Un Passo dal Cielo 5 : il tema della paternità al centro della trama : Giovedì 12 settembre torna in onda su Rai 1 Un Passo dal Cielo 5 dopo due anni di pausa dalla quarta stagione. Daniele Liotti tornerà ad interpretare il forestale Francesco Neri accanto a Pilar Fogliati (Emma), Enrico Iannello (il commissario Vincenzo Nappi) e Rocio Munoz Morales (Eva). Inoltre nella quinta stagione subentreranno nuovi personaggi che sconvolgeranno la vita dei protagonisti, come ad esempio Ingrid Moser interpretata da Serena ...

Fiction Rai : UN Passo dal CIELO 5 al via. Cast - anticipazioni e trama : Da giovedì 12 settembre il pubblico di Rai 1 potrà tornare nei suggestivi e incantevoli scenari delle Dolomiti, con le sue cime innevate, i prati in fiore e le acque splendenti dei laghi. Daniele Liotti rientra infatti nei panni del comandante della forestale Francesco Neri nella quinta stagione di Un PASSO dal CIELO, la fortunata Fiction prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction. Il nuovo racconto punterà molto sul fattore mystery ...

Un Passo dal cielo 5 - Giulia Fiume a Blogo : "Aiutare i migranti - una bandiera per Adriana Ferrante (e per me)" (VIDEO) : Giulia Fiume è tra le novità della quinta stagione di Un passo dal cielo, in onda su Rai1 a partire da giovedì 12 settembre 2019. L'attrice, già vista in Sotto copertura, interpreta la 40enne Adriana Ferrante, idealista e impetuosa maestra elementare, conosciuta in paese per il suo impegno nel sociale a favore dei migranti:Rischio strumentalizzazioni politiche? No, non c'è niente di strumentale. Servono questi paladini in difesa di persone che ...

Un Passo dal cielo - Rocio Munoz Morales svela : “Ho avuto un disagio” : Rocio Munoz Morales racconta un momento difficile della sua vita Felicemente legata dal 2013 con l’attore Raoul Bova, dal quale ha avuto due bimbe Luna e Alma, Rocio Munoz Morales sarà presto in tv con Un passo dal cielo 5. Un momento d’oro per l’attrice che sta girando una nuova fiction Mediaset, Giustizia per tutti, in cui recita proprio accanto al compagno. La bella Eva Fernandez di Un passo dal cielo 5 ha però confessato ...

Jenny De Nucci a Blogo : "Da Il Collegio a Un Passo dal cielo - spero di portare i più giovani dalla alla tv" (VIDEO) : Tra le novità della quinta stagione di Un passo dal cielo, al via su Rai1 giovedì 12 settembre 2019 in prime time, c'è anche Jenny De Nucci. La giovane attrice, molto popolare sui social, interpreta Isabella Ferrante, una ragazza di 17 anni, cresciuta sola con la madre Adriana, molto protettiva, il cui incontro con Klaus Moser (Matteo Oscar Giuggioli), un ragazzo 'all’antica' di cui si innamora perdutamente, scatenerà in lei un principio di ...

Un Passo dal cielo 5 - Enrico Ianniello a Blogo : "Raccontiamo un modo umano di relazionarsi agli altri" (VIDEO) : Il commissario Vincenzo Nappi non sarà soltanto alle prese con la nuova condizione di papà (della piccola Carmela), ma si troverà anche diviso tra il difficile rapporto con Eva (Rocio Muñoz Morales) e un’insolita ed esilarante convivenza con Valeria (Beatrice Arnera), la nuova forestale arrivata a San Candido, e sua nipote Isabella (Jenny De Nucci). Il tutto mentre si consoliderà il rapporto con il comandante Francesco Neri (Daniele Liotti - la ...

Un Passo dal cielo 5 con Daniele Liotti : trama - cast e anticipazioni prima puntata : Giovedì 12 settembre alle 21.25 su Rai1 andrà in onda la prima puntata della quinta stagione della fiction Un passo dal cielo prodotta da Lux Vide, la seconda con protagonista l’ispettore capo della forestale Francesco Neri interpretato da Daniele Liotti che ha ‘sostituito’ Pietro Thiene dopo l’addio di Terence Hill. E dopo gli ottimi ascolti della quarta, questa è la stagione della conferma dell’attore romano. Una ...