Un Olè | olè | olè per Bartolo Guccione nel campetto Sporting Club a Donnalucata

Mercoledì 11 settembre : Le foto di oggi dal mondo, man mano che arrivano

Scivolo pensione e orario ridotto : contratto di espansione al via. Le regole : Il Decreto Crescita all’art. 26-quater ha previsto l’abolizione e sostituzione del “contratto di solidarietà espansiva”, con il nuovo “contratto di espansione”. Dunque, l’art. 44 del D.Lgs. n. 148/2015 è stato completamento riformulato introducendo ex novo il predetto ammortizzatore sociale. Dunque, dal 30 giugno 2019 non esiste più il contratto di solidarietà espansiva, bensì il nuovo “contratto di espansione”, che contiene una disciplina ...

Anticipazioni Un posto al sole dal 16 al 20 settembre : Alex si rivede con sua mamma : Prosegue l'appuntamento in prima visione su Rai 3 con la soap opera Un posto al sole, in onda dal lunedì al venerdì alle 20,45 circa. Dopo la pausa estiva, la soap ambientata a Napoli è tornata nuovamente nell'access prime time della rete, ottenendo subito degli ottimi consensi da parte del pubblico da casa e assestandosi su una media di un milione e mezzo di fedelissimi spettatori. Cosa succederà nel corso dei prossimi appuntamenti in onda dal ...

Nina Dobrev festeggia i 10 anni di The Vampire Diaries con Paul Wesley - e Ian Somerhalder? Scoppia la polemica : Una storia lunga dieci anni, a questo ha voluto rendere omaggio l'amata Nina Dobrev, colei che ha prestato il volto ad Elena Gilbert protagonista di The Vampire Diaries al fianco di Paul Wesley e Ian Somerhalder chiamati a interpretare i fratelli Salvatore. Tre ragazzi sconosciuti che hanno portato sul piccolo schermo un triangolo amoroso, una storia senza tempo, che ha conquistato tutto il mondo rendendo The Vampire Diaries una serie cult ...

Di Canio al Mattino : “Se Ancelotti vuole giocare con Klopp come con Juve e Fiorentina - non c’è storia” : Il Mattino intervista Paolo Di Canio l’ex campione ora commentatore di punta di SkySport sul momento del Napoli e sulle insidie che la prima partita di Champions contro il Liverpool può riservare agli azzurri. Attenzione ai guerrieri di Klopp Attenzione al Liverpool secondo di Canio, Klopp ha trasformato i suoi calciatori in “guerrieri al servizio del progetto” e non sarà facile per Ancelotti espugnarli. «Tutto è possibile e nel ...

Specchio dei tempi : un contributo di 100.000 euro alle piccole attività delle zone terremotate : La cerimonia di consegna domani nel plesso scolastico di Arquata del Tronto costruito grazie ai lettori de La Stampa

La rassegna stampa di mercoledì 11 settembre – In primo piano l’Inter - De Ligt e i cori sull’Heysel [FOTO] : La rassegna stampa di mercoledì 11 settembre – Sono diversi e svariati gli argomenti in primo piano tra i principali quotidiani sportivi di oggi. La Gazzetta dello Sport concentra le sue attenzioni sull’Inter, definita ‘ a 3 stelle’. Con Conte che è l’allenatore più pagato, Zhang entrato nel board dell’Eca e Lukaku bomber leader. Il Corriere dello Sport riprende invece le parole di Commisso, ...

Migranti e conti - la missione di Conte per nuove regole : E' la prima volta che al Paese con il più alto debito dell'eurozona viene affidato il controllo dei bilanci e la custodia dei trattati. Giuseppe Conte, incassata ieri la fiducia anche...

Perché il titolo non è altro che un piedistallo per piccole personalità : Io non sono antirazzista, ho tante colpe ma quella del conformismo credo di no, eppure non mi sono mai sognato di anteporre al mio nome e cognome il titolo di “uomo bianco” o “buana”. Viceversa gli odiatori che periodicamente mi accusano di razzismo sono di titoli appassionati. Ci sono quelli che mi

Sport in tv oggi (mercoledì 11 settembre) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : oggi, mercoledì 11 settembre, sarà un’altra giornata ricca di Sport: sono previsti in tv e streaming i tornei di tennis WTA di Hiroshima e Zhengzhou, gli Europei di baseball, i Mondiali di basket, e la Vuelta a España di ciclismo. In serata gra finale con Juventus-Barcellona della Champions League di calcio femminile. La Vuelta a España di ciclismo è su EuroSport | Guarda ora EuroSport su DAZN Di seguito tutti gli appuntamenti di oggi, ...

Tom Ford ci vuole far ballare in giacca e cravatta : Intervista a Tom Ford, lo stilista texano che spiega perché la sartoria è in piena ripresa. GQ: Cosa ne pensi della ripresa dei completi sartoriali? Tom Ford: «Ragazzi cresciuti in un'epoca in cui l’abito sembrava essere scomparso di scena all’improvviso desiderano apparire glamour, cool ed eleganti. E così oggi assistiamo a una rinascita della sartoria. Gli uomini abbracceranno questo stile per altri 10 ...

Marocco - costretta a sposare l’uomo che l’aveva violentata - 16enne decide di suicidarsi : In Marocco esistono ancora i matrimonio riparatori. Una ragazza di 16 anni fu costretta qualche anno fa a sposare l’uomo che aveva abusato di lei. Quel deplorevole uomo aveva convinto la famiglia della ragazza a combinare il matrimonio riparatore versando un ingente somma di denaro. La famiglia molto povera decise di assecondare la volontà del violentatore. l’uomo, con il matrimonio combinato, riusciva a sfuggire al carcere ma non fece ...

Mercoledi 11 Settembre sui canali Sky Cinema HD : Sposami, stupido!Yassine, un giovane marocchino, arriva a Parigi per studiare architettura con un visto per studenti. Arrivato tardi all'esame perde il suo visto e si ritrova in Francia illegalmente. Dopo aver incassato molti rifiuti da parte di aspiranti possibili fidanzate, l'unica possibilita' che gli rimane e' quella di...

Guida Tv Mercoledì 11 settembre - i programmi di oggi : programmi tv di Mercoledì 11 settembre – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:10 Gli ultimi saranno ultimi Rai 2 ore 21:20 Rocco Schiavone 2×02 (replica) Rai 3 ore 21:20 Chi l’ha visto Canale 5 ore 21:30 La verità sul caso Harry Quebert ep. 8-9-10 Finale Rete 4 ore 21:30 Fuori dal coro Italia 1 ore 21:20 Baywatch 1a Tv Free La7 ore 21:20 Atlantide – World Trade Center Tv8 ore 21:30 Se scappi ti sposo Nove ore ...