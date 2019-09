Ultim’ora – Ancelotti in un comunicato | “Bagni del San Paolo inacettabili | sono

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Attraverso il sito ufficiale del Napoli, l’allenatore Carloha emesso unduro per la situazione bagni allo Stadio San: “Ho visto le condizioni degli spogliatoi del San. Non ciparole. Io ho accettato la richiesta della società di giocare fuori casa le prime due partite per consentire che i lavori si ultimassero, come era stato promesso. In due mesi si può costruire una casa, nonstati in grado di rifare gli spogliatoi! Dove dovremmo cambiarci per giocare contro Sampdoria e Liverpool?indignato per la scorrettezza e l’inadeguatezza di chi doveva eseguire questi lavori. Come hanno potuto Regione, Comune e Commissari disattendere gli impegni presi ? Vedo un disprezzo e un non attaccamento alla squadra della città.costernato”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Sky – Brutta notizia in casa ...

