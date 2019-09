Uber | gli autisti sono dipendenti | la California vara una legge sulla gig economy

Otto e Mezzo - Lilli GrUber sceglie un ritorno in punta di piedi. Paolo Pagliaro un cult nel cult : [live_placement]In onda dal 2002, Otto e Mezzo è la trasmissione più longeva di La7, anche se Lilli Gruber vi è arrivata solo nel 2008, dopo un'esperienza da europarlamentare a Bruxelles.prosegui la letturaOtto e Mezzo, Lilli Gruber sceglie un ritorno in punta di piedi. Paolo Pagliaro un cult nel cult pubblicato su TVBlog.it 09 settembre 2019 21:48.

CorSport : Sarri-Paratici - volano parole dure per la gestione degli esUberi : Da quanto scrive Alfredo Pedullà sul Corriere dello Sport, la questione Emre Can ha creato non pochi scompigli nell’ambiente Juve. Come era prevedibile. Il giocatore bianconero è stato escluso dalla lista Champions ed ha avuto un duro sfogo in cui ha accusato la società di avergli fatto altre promesse e Sarri di avergli dedicato meno di un minuto nel comunicargli la decisione. Poi, a distanza di qualche ora, sui social, ha deciso di ...

Abbassa colesterolo - pressione e glicemia alta : un tUbero “dimenticato” ideale per combattere diabete e ipertensione : Il topinambur è conosciuto in tutto il mondo e soprattutto negli Stati Uniti come “il carciofo di Gerusalemme”, nonostante non appartenga alla famiglia dei carciofi (ma a quella dei girasoli) e non sia originario della città israeliana. Fu scoperto da Samuel Champlain, un esploratore francese che, perlustrando le terre vicine a Cape Cod, oggi nello stato del Massachusetts, poco a sud di Boston, rimase ammaliato dal gusto di questo tubero che ...

GP Belgio 2019 : la griglia di partenza ufficiale. Con HUbert nel cuore : Non è una gara come le altre quelle che scatterà alle 15.10 in Belgio, dopo l’incidente di ieri durante la Feature Race di F2 in cui ha perso la vita Anthoine Hubert. Ma lo spettacolo deve continuare, anche se con un peso enorme per tutti. Dalla pole scatterà Charles Leclerc, con accanto Sebastian Vettel. Alle […] L'articolo GP Belgio 2019: la griglia di partenza ufficiale. Con Hubert nel cuore sembra essere il primo su ...

Juve - Higuain da esUbero a titolare : i bianconeri hanno rimesso in vendita la sua maglia : La Juventus è impegnata nelle cessioni, con alcuni esuberi che la dirigenza non riesce a piazzare sul mercato. Fino a ad inizio agosto anche Higuain era sul mercato e i bianconeri hanno cercato di venderlo al miglior offerente. Quest'ultimo però ha sempre dichiarato la volontà di dimostrare tutto il suo valore alla Juventus e con l'impegno durante gli allenamenti ha convinto sia la dirigenza bianconera che il tecnico Sarri ad una sua permanenza. ...

CorSera : Tra gli esUberi Champions della Juve spunta anche Emre Can : Agli esuberi della Juve per la lista Champions il Corriere Torino aggiunge il nome di Emre Can. La lista deve essere presentata entro le 24 di martedì e lunedì si chiude il mercato. A meno di colpi di scena, si annunciano cinque esclusioni. A parte gli scontati Perin e Pjaca, rischiano tre illustri bianconeri, scrive il quotidiano, uno per reparto. In difesa Rugani. In attacco Mandzukic. A centrocampo uno tra Matuidi e, appunto, Emre ...

Calcio e Finanza : Juve peggior titolo a Piazza affari - colpa degli esUberi : Inizio settimana difficile per il titolo Juventus a Piazza affari, che ieri ha chiuso a -3,92% come il peggior titolo tra quelli compresi nel principale indice . Anche oggi non è andata meglio per i bianconeri che in un mercato intonato positivamente, cedono circa il 2% a quota 1,49 euro. Dal massimo relativo toccato lo scorso 16 giugno sull’onda delle indiscrezioni su un possibile arrivo di Pep Guardiola sulla panchina bianconera, le azioni ...

Il sindacato degli youtUber è pronto al braccio di ferro con Google : (Photo by Smith Collection/Gado/Getty Images) Anche il lavoro digitale ha le sue regole e le sue unioni sindacali. Così, il sindacato degli youtuber potrebbe presto sedersi al tavolo con Google in Germania per contrattare maggiori garanzie e norme più trasparenti sulle inserzioni pubblicitarie nei video caricati sulla piattaforma e la remunerazione dei creatori di contenuti. Lo si legge in un post pubblicato su Facebook da Jörg Sprave, leader di ...

YoutUber a Firenze smaschera truffa a turisti : malmenato dagli abusivi : Il blogger norvegese Harald Baldr mette a nudo la “truffa delle stampe ad olio”, in pieno centro a Firenze e viene aggredito dai tre nordafricani all’opera. La scena è interamente ripresa in un filmato che il blogger ha poi pubblicato sul proprio canale YouTube e che in meno di 24 ore ha raggiunto più di 300 mila utenti. Il “giochetto” è semplice, i truffatori stendono in mezzo alla strada dei dipinti facendo finta di venderli e ...

Google - scende in campo il sindacato degli YouTUber : «Più trasparenza e regole certe» : È nato neanche un mese fa, ha già più di 23mila “iscritti”, e tra poco si siederà al tavolo con Google per discutere di futuro del lavoro. Stiamo parlando del “sindacato” degli YouTuber

Germania - nasce il sindacato degli YoutUber : subito al tavolo con Google : È nato neanche un mese fa, ha già più di 23mila “iscritti”, e tra poco si siederà al tavolo con Google per discutere di futuro del lavoro. Stiamo parlando del “sindacato” degli Youtuber

Cessioni Juventus - da Mandzukic a Rugani : via gli esUberi : Cessioni Juventus – Sarri è stato chiaro in conferenza stampa, Paratici lo ha ribadito: la Juventus è chiamata in questi ultimi giorni di mercato a cercare di piazzare i diversi esuberi presenti in rosa. Su tutti c’è Mario Mandzukic: secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’ l’attaccante croato è vicino al ritorno al Bayern Monaco. Occhio anche a Rugani in uscita. Cessioni Juventus, chi […] More

Mario Balotelli verso il Brescia - il destino di Icardi - gli esUberi della Juve : cosa ci aspetta nelle ultime due settimane di calciomercato : Mario Balotelli di nuovo in Serie A, a giocare nella sua Brescia, la città dove è cresciuto. Mauro Icardi ancora parcheggiato alla Pinetina, conteso tra Napoli, Roma e Juventus. L’Inter che aspetta una punta, ma forse ha bisogno anche di un centrocampista. La Juventus che invece deve prima di tutto vendere. Il Napoli che, preso Lozano, prepara un ultimo grande acquisto. La Roma che dopo il rinnovo di Nicolò Zaniolo cerca almeno un ...

Negli Stati Uniti è stato approvato un nuovo farmaco per la cura della tUbercolosi : Mercoledì la Food and Drug Administration, l’agenzia del governo degli Stati Uniti che si occupa di regolamentare farmaci e prodotti alimentari, ha approvato un nuovo farmaco per la tubercolosi – una delle più gravi malattie infettive al mondo – che