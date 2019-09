Trump licenzia l' adviser alla sicurezza Bolton

Trump licenzia il "falco" John Bolton via Twitter - il consigliere : «Mi sono dimesso io». Il disaccordo sull'Iran : NEW YORK ? Era nell?aria. Da tempo si sapeva che Donald Trump era entrato in rotta di collisione con il suo consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton. E ora il presidente ha...

Donald Trump licenzia John Bolton - consigliere per la sicurezza Usa : Donald Trump ha annunciato su Twitter le dimissioni di John Bolton, il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca.Il presidente americano spiega di aver chiesto lui a Bolton di farsi da parte e che nominerà il suo successore la prossima settimana. “Ero fortemente in disaccordo con molti dei suoi consigli come altri nell’amministrazione”, scrive Trump. I informed John Bolton last night that his services ...

Trump licenzia l'assistente personale per aver violato la sua privacy con i media : Madeleine Westerhout, la fedelissima assistente personale del Presidente Americano Donald Trump, ha dovuto rassegnare le sue dimissioni. La ventinovenne aveva accesso illimitato alla 'vita' del Presidente che, secondo diverse indiscrezioni, sarebbe furioso per quello che è successo e che l'ha portata a dimettersi. A darne notizia è stata per prima la Cnn, confermando le prime indiscrezioni già diffuse al riguardo dal New York Times. Nello ...

Usa - amministrazione Trump contro i transgender : giusto licenziarli per la loro scelta. Chiesto via libera della Corte Suprema : Licenziare legalmente i transgender solo per il fatto di essere, appunto, trans. È il nuovo obiettivo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha Chiesto alla Corte Suprema di legalizzare la norma appellandosi al Civil Rights Act. Secondo il Titolo VII della legge federale sui diritti civili del 1964, infatti, solo il “sesso biologico”, e non quello che si vuole acquisire, è protetto dalle discriminazioni. Se la linea ...