Traffico Roma del 11-09-2019 ore 17 : 30 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA C.COLOMBO E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. SU VIA SALARIA DIFFICOLTA’ IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI CI SONO CODE DA VIA DI VILLA SPADA IN DIREZIONE DELLA CITTA’. LAVORI ANCHE SU VIALE DI TOR DI QUINTO NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PER C.SO DI FRANCIA, PERTANTO IL Traffico E’ IN FILA NELLE DUE ...

Traffico Roma del 11-09-2019 ore 17 : 00 : PER LAVORI IN CORSO, CODE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, IN QUESTO TRATTO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA SI RALLENTATA ANCHE SULLA VIA CASSIA, TRA VIA BARBARANO RomaNO E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DIREIZIONI Traffico INTENSO E RALLENTATO SULLA TANGENZIALE VERSO SAN GIOVANNI TRA VIA FLAMINIA E VIA SALARIA E PIU’ AVANTI TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24 IN CITTA’ INCIDENTE IN VIA NEPAL ALTEZZA ...

Traffico Roma del 11-09-2019 ore 12 : 30 : Traffico SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO Traffico SULLA VIA CASSIA, SI RALLENTA CON CODE TRA VIA BARBARANO RomaNO E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO CI SONO FILE POI SU VIA SALARIA, TRA VIA DI VILLA SPADA E VIA DEI PRATI FISCALI VERSO IL CENTRO CITTÀ, PER LAVORI INFATTI SI PASSA SU UNA CARREGGIATA RIDOTTA PER UN INCIDENTE TRA MEZZI PESANTI CON PERDITA DEL CARICO IN VIA CRISTOFORO COLOMBO ...

Traffico Roma del 11-09-2019 ore 10 : 30 : Traffico INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA A TRATTI SI RALLENTA CON CODE DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD AL BIVIO PER LA A24 E PROSEGUENDO DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALLA PONTINA, IN CARREGGIATA ESTERNA A TRATTI SI RALLENTA CON CODE DALL’USCITA PER LA Roma-FIUMICINO ALLA RomaNIINA E POI TRA LE USCITE DI TOR BELLA MONACA E TIBURTINA RESTA TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLAA24 Roma-TERAMO FILE DA TOR CERVARA FINO ALLA ...

Traffico Roma del 11-09-2019 ore 09 : 00 : RESTA INTENSO IL Traffico COME DI CONSUETO A QUEST’ ORA DEL MATTINO SULLE CONSOLARI IN INGRESSO ALLA CAPITALE AUMENTA IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO RALLENTAMENTI E CODE DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 E POI DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’APPIA, IN CARREGGIATA ESTERNA A TRATTI SI RALLENTA CON CODE DALL’AURELIA ALLA VIA OSTIENSE MOLTO TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLAA24 Roma-TERAMO SI STA IN ...

Traffico Roma del 11-09-2019 ore 08 : 00 : COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO INIZIA AD ESSERE INTENSO IL Traffico SULLE CONSOLARI E SULLE PRINCIPALI STARDE IN INGRESSO ALLA CAPITALE TRAFFICATA LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE CI SONO RALLENTAMENTI E CODE DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’APPIA. Traffico INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLAA24 Roma-TERAMO SI STA IN CODA DAL RACCORDO ANULARE FINO ALL’INGRESSO IN TANGENZIALE EST. PER LAVORI SI PASSA SU UNA ...