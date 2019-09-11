romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 11-09-2019 ore 12:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2019 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - WhereAppVJT : #Roma - #Traffico fortemente rallentato in via Cristoforo Colombo altezza viale Marco Polo. Rimani sempre informato… -
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Traffico Roma del 11-09-2019 ore 09:00 Roma Daily News
RESTA INTENSO IL TRAFFICO COME DI CONSUETO A QUEST' ORA DEL MATTINO SULLE CONSOLARI IN INGRESSO ALLA CAPITALE AUMENTA IL ...
Traffico Roma del 11-09-2019 ore 11 : 30 : Traffico SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO Traffico SULLA VIA CASSIA, SI RALLENTA CON CODE TRA VIA BARBARANO RomaNO E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO CI SONO FILE POI SU VIA SALARIA, TRA VIA DI VILLA SPADA E VIA DEI PRATI FISCALI VERSO IL CENTRO CITTÀ, PER LAVORI INFATTI SI PASSA SU UNA CARREGGIATA RIDOTTA LAVORI SUL MANTO STRADALE SI PASSA INFATTI SU UNA CARREGGIATA RIDOTTA ANCHE SU VIA ...
Traffico Roma del 11-09-2019 ore 10 : 30 : Traffico INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA A TRATTI SI RALLENTA CON CODE DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD AL BIVIO PER LA A24 E PROSEGUENDO DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALLA PONTINA, IN CARREGGIATA ESTERNA A TRATTI SI RALLENTA CON CODE DALL’USCITA PER LA Roma-FIUMICINO ALLA RomaNIINA E POI TRA LE USCITE DI TOR BELLA MONACA E TIBURTINA RESTA TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLAA24 Roma-TERAMO FILE DA TOR CERVARA FINO ALLA ...
Traffico Roma del 11-09-2019 ore 10 : 00 : Traffico INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA A TRATTI SI RALLENTA CON CODE DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD AL BIVIO PER LA A24 E PROSEGUENDO DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALLA PONTINA, IN CARREGGIATA ESTERNA A TRATTI SI RALLENTA CON CODE DALL’USCITA PER LA Roma-FIUMICINO ALLA RomaNIINA E POI TRA LE USCITE DI TOR BELLA MONACA E TIBURTINA RESTA TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLAA24 Roma-TERAMO FILE DA TOR CERVARA FINO ALLA ...
Traffico Roma del 11-09-2019 ore 09 : 30 : Traffico INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA A TRATTI SI RALLENTA CON CODE DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD AL BIVIO PER LA A24 E PROSEGUENDO DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALLA PONTINA, IN CARREGGIATA ESTERNA A TRATTI SI RALLENTA CON CODE DALL’USCITA PER LA Roma-FIUMICINO ALLA RomaNIINA E POI TRA LE USCITE DI TOR BELLA MONACA E TIBURTINA RESTA TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLAA24 Roma-TERAMO FILE DA TOR CERVARA FINO ALLA ...
Traffico Roma del 11-09-2019 ore 09 : 00 : RESTA INTENSO IL Traffico COME DI CONSUETO A QUEST’ ORA DEL MATTINO SULLE CONSOLARI IN INGRESSO ALLA CAPITALE AUMENTA IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO RALLENTAMENTI E CODE DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 E POI DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’APPIA, IN CARREGGIATA ESTERNA A TRATTI SI RALLENTA CON CODE DALL’AURELIA ALLA VIA OSTIENSE MOLTO TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLAA24 Roma-TERAMO SI STA IN ...
Traffico Roma del 11-09-2019 ore 08 : 30 : RESTA INTENSO IL Traffico COME DI CONSUETO A QUEST’ ORA DEL MATTINO SULLE CONSOLARI IN INGRESSO ALLA CAPITALE AUMENTA IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO RALLENTAMENTI E CODE DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 E POI DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’APPIA, IN CARREGGIATA ESTERNA A TRATTI SI RALLENTA CON CODE DALL’AURELIA ALLA VIA OSTIENSE MOLTO TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLAA24 Roma-TERAMO SI STA IN ...
Traffico Roma del 11-09-2019 ore 08 : 00 : COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO INIZIA AD ESSERE INTENSO IL Traffico SULLE CONSOLARI E SULLE PRINCIPALI STARDE IN INGRESSO ALLA CAPITALE TRAFFICATA LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE CI SONO RALLENTAMENTI E CODE DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’APPIA. Traffico INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLAA24 Roma-TERAMO SI STA IN CODA DAL RACCORDO ANULARE FINO ALL’INGRESSO IN TANGENZIALE EST. PER LAVORI SI PASSA SU UNA ...
Traffico Roma del 11-09-2019 ore 07 : 30 : COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO INIZIA AD ESSERE INTENSO IL Traffico SULLE CONSOLARI E SULLE PRINCIPALI STARDE IN INGRESSO ALLA CAPITALE TRAFFICATA LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE CI SONO RALLENTAMENTI E CODE DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’APPIA. Traffico INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLAA24 Roma-TERAMO SI STA IN CODA DAL RACCORDO ANULARE FINO ALL’INGRESSO IN TANGENZIALE EST. PER LAVORI SI PASSA SU UNA ...
Traffico Roma del 10-09-2019 ore 20 : 00 : SULLA CASSIA RESTA INTENSA LA CIRCOLAZIONE IN USCITA DA Roma DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA VIA NOMENTANA TRA SAN BASILIO E PIAZZA SEMPIONE. CODE E RALLENTAMENTI, PER Traffico, NELLE DUE DIREZIONI. IN QUESTA ZONA DISAGI ANCHE NELLE VIE CIRCOSTANTI, IN PARTICOLARE IN VIA FUCINI E IN VIA UGO OJETTI. SUL VIALE DI TOR DI QUINTO INCOLONNAMENTI TRA LA TANGENZIALE E PONTE MILVIO. Traffico VERSO PIAZZALE CLODIO. CODE TRA IL LUNGOTEVERE PRATI, PIAZZA ...
Traffico Roma del 10-09-2019 ore 19 : 30 : SULLA CASSIA RESTA INTENSA LA CIRCOLAZIONE IN USCITA DA Roma DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA VIA NOMENTANA TRA SAN BASILIO E PIAZZA SEMPIONE. CODE E RALLENTAMENTI, PER Traffico, NELLE DUE DIREZIONI. IN QUESTA ZONA DISAGI ANCHE NELLE VIE CIRCOSTANTI, IN PARTICOLARE IN VIA FUCINI E IN VIA UGO OJETTI. SUL VIALE DI TOR DI QUINTO INCOLONNAMENTI TRA LA TANGENZIALE E PONTE MILVIO. Traffico VERSO PIAZZALE CLODIO. CODE TRA IL LUNGOTEVERE PRATI, PIAZZA ...
Traffico Roma del 10-09-2019 ore 19 : 00 : CODE SULLA VIA FLAMINIA A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA CORSO FRANCIA E GROTTAROSSA. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIALE DEL CASTRO PRETORIO ALL’ALTEZZA DI VIA PALESTRO. A SAN GIOVANNI INCIDENTE TRA PIAZZA RE DI Roma E LA VIA APPIA. ALTRO INCIDENTE NELLA ZONA SUD TRA VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE E LA VIA LAURENTINA POI IL Traffico: IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI CODE VERSO BATTISTINI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII. CODE TRA IL LUNGOTEVERE ...
Traffico Roma del 10-09-2019 ore 18 : 30 : CODE SULLA VIA FLAMINIA A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA CORSO FRANCIA E GROTTAROSSA. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIALE DEL CASTRO PRETORIO ALL’ALTEZZA DI VIA PALESTRO. A SAN GIOVANNI INCIDENTE TRA PIAZZA RE DI Roma E LA VIA APPIA. ALTRO INCIDENTE NELLA ZONA SUD TRA VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE E LA VIA LAURENTINA POI IL Traffico: IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI CODE VERSO BATTISTINI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII. CODE TRA IL LUNGOTEVERE ...
Traffico Roma del 10-09-2019 ore 18 : 00 : LAVORI IN CORSO SULLA VIA SALARIA CONTINUANO A PROVOCARE DISAGI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE. CONGESTIONATO IL Traffico. TANGENZIALE, DOVE ABBIAMO CODE TRA LO STADIO OLIMPICO E LA VIA SALARIA, E FILE ALL’ALTEZZA DELLA A24. TRA MONTI TIBURTINI E LA PRENESTINA, DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE TRA VIA FIORENTINI E VIALE DELLA SERENISSIMA CODE TRA CASTEL SANT’ANGELO E IL LUNGOTEVERE. Traffico DA PIAZZA ADRIANA A TRASTEVERE. DISAGI IN ...
Traffico Roma del 10-09-2019 ore 17 : 30 : LAVORI IN CORSO SULLA VIA SALARIA CONTINUANO A PROVOCARE DISAGI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE. CONGESTIONATO IL Traffico. TANGENZIALE, DOVE ABBIAMO CODE TRA LO STADIO OLIMPICO E LA VIA SALARIA, E FILE ALL’ALTEZZA DELLA A24. TRA MONTI TIBURTINI E LA PRENESTINA, DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE TRA VIA FIORENTINI E VIALE DELLA SERENISSIMA CODE TRA CASTEL SANT’ANGELO E IL LUNGOTEVERE. Traffico DA PIAZZA ADRIANA A TRASTEVERE. DISAGI IN ...
Traffico Roma del 10-09-2019 ore 17 : 00 : Traffico PER ORA REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO, ABBIAMO BREVI RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO FINO AD ENTRARE SULLA TANGENZIALE EST. IN CITTà LA POLIZIA MUNUCIPALE CI SEGNALA DUE INCIDENTI UN PRIMO INCIDNTE SULLA Corsia Laterale DI Via Cristoforo Colombo aLL’ Altezza Via di Via Palos RALLENTAMENTI in direzione DEL CENTRO CITTà SECONDO INCIDENTE IN SU VIALE PARIOLI, ALL’ ALTEZZA DI VIA NINO ...