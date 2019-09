Terrorismo | macedone assolto dopo 3 anni di carcere al 41 bis | “Non era al servizio

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2019) La sua immagine e le sue generalità erano finite sui giornali, nei servizi televisivi e su internet con l’accusa di essere un affiliato dell’Isis, che favoriva ilinternazionale con l’arruolamento di combattenti da inviare in Siria.tredi, ilAjhan Veapi, musulmano residente ad Azzano Decimo, in provincia di Pordenone, è statoper non aver commesso il fatto dalla corte d’assise d’Appello di Venezia, che ha riesaminato la sua posizione alla luce di una sentenza della Cassazione. E l’imputato può commentare: “Avrei potuto scappare oppure avrei potuto patteggiare. Ma non l’ho fatto perché sono innocente. Nel 2013 ero in cassa integrazione e avevo più tempo da dedicare alla comunità, per questo ho fatto quel viaggio, ma non avrei mai immaginato che quei ragazzi che vedevo ogni tanto volessero andare a ...

