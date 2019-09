Tennis | WTA Zhengzhou 2019 | i risultati dell’11 settembre A Kristina Mladenovic il derby

Tennis - WTA Nanchang 2019 : risultati di mercoledì 11 settembre. Linette - Peterson - Golubic e Kozlova ai quarti : Nella terza giornata del WTA International sul cemento cinese di Nanchang si sono disputati i primi quattro incontri di secondo turno. Si sono qualificate per i quarti di finale quattro delle otto teste di serie, la polacca numero 3 vincitrice quest’anno del Bronx Open Magda Linette, la svedese numero 5 Rebecca Peterson, la svizzera numero 6 Viktorija Golubic, l’unica a vincere in tre set con la spagnola Lara Arruabarrena, e l’ucraina numero 7 ...

Tennis - WTA Zhengzhou 2019 : i risultati del 10 settembre. Subito eliminata Angelique Kerber : Completato, dopo i primi quattro incontri di ieri, il primo turno del torneo WTA International di Zhengzhou: negli otto match odierni (le prime quattro teste di serie hanno usufruito di un bye) sul cemento outdoor cinese, il risultato più eclatante è dato dall’eliminazione della numero 5, la tedesca Angelique Kerber, che si fa rimontare dalla statunitense Alison Riske, vincitrice con il punteggio di 5-7 6-4 7-6 (6). Avanza la fidanzata di ...

Tennis - WTA Hiroshima 2019 - risultati di martedì 10 settembre. Hsieh a fatica - Sorribes Tormo batte Cirstea : Si sono completati gli incontri di primo turno del Japan Women’s Open, che dall’anno scorso si disputa nella città di Hiroshima. Da segnalare l’uscita di scena della testa di serie numero 4 del tabellone, la russa Anastasia Potapova, battuta in tre set dall’australiana Zoe Hives, proveniente dalle qualificazioni, mentre tra le altre favorite hanno faticato la portacolori di Taiwan Su-Wei Hsieh, numero 1 del seeding, che ha battuto in tre set la ...

Tennis - WTA Nanchang 2019 : esordio vincente per Shuai Zhang - fuori Yafan Wang : Si sono giocate quest’oggi le partite conclusive, nove, del primo turno al WTA di Nanchang. Giungono le prime grandi sorprese nella città a poco più di 400 km da Wuhan e 700 da Shanghai. Finisce subito, infatti, la corsa di Yafan Wang, numero 2 del tabellone: la cinese si fa sorprendere dalla serba Nina Stojanovic per 6-2 6-4 in un’ora e 20 minuti. Per lei ci sarà il confronto con una veterana del circuito, Samantha Stosur, ...

Tennis - Ranking WTA (9 settembre 2019) : Ashleigh Barty torna sul trono mondiale - Bianca Andreescu al numero 5 : Cambia la testa della classifica mondiale WTA al termine degli US Open: sul trono risale l’australiana Ashleigh Barty, che spodesta la nipponica Naomi Osaka, scesa addirittura al numero 4, con soli undici punti di margine sulla canadese Bianca Vanessa Andreescu, che irrompe in top ten direttamente al numero 5. Top 10 WTA (Ranking al 09.09.2019) 1 Ashleigh Barty (Australia) 6501 2 Karolina Pliskova (Repubblica Ceca) 6125 3 Elina Svitolina ...

Tennis - WTA Nanchang 2019 : avanti Magda Linette e Rebecca Peterson - fuori Sara Errani : Si è conclusa la prima giornata del WTA International di Nanchang, in cui si sono disputati sette incontri di primo turno per aprire la parte asiatica del circuito femminile. Quattro teste di serie erano impegnate oggi, e tutte si sono messe in luce senza particolari problemi. La polacca Magda Linette, terza testa di serie, ha superato senza problemi la qualificata messicana Giuliana Olmos (373 del mondo) per 6-3 6-2, e sfiderà la wild card ...

Tennis - WTA Hiroshima 2019 : risultati di lunedì 9 settembre. Bene Kudermetova - Van Uytvanck e Diyas : E’ cominciata l’undicesima edizione del Japan Women’s Open Tennis, torneo di categoria WTA International, che si disputa per il secondo anno consecutivo nella città di Hiroshima, al Regional Park Tennis Stadium. In questa prima giornata, con le qualificazioni ancora da terminare, si sono disputati cinque incontri di primo turno e le teste di serie del tabellone impegnate, la russa Veronika Kudermetova (nella foto), la belga Alison Van Uytvanck e ...

Tennis - WTA Nanchang 2019 : Sara Errani sconfitta in due set al primo turno da Dalila Jakupovic : Si conclude al primo turno il WTA di Nanchang per Sara Errani. L’azzurra, al rientro in campo dopo uno stop forzato di alcune settimane, è stata sconfitta in 53 minuti dalla slovena Dalila Jakupovic con il punteggio di 6-1 6-1. Per quest’ultima il confronto di secondo turno sarà contro l’ucraina Kateryna Kozlova o l’ungherese Greta Arn, che non s’arrende ai quarant’anni dopo aver ripreso, a tre anni e mezzo ...

Tennis - Ranking WTA (26 agosto) : Naomi Osaka sul trono - Camila Giorgi guadagna posizioni : Piccole variazioni per quanto concerne il Ranking WTA del Tennis, nel giorno in cui prenderà il via lo US Open. Naomi Osaka, vincitrice del Major statunitense l’anno passato, è sempre in vetta alla classifica, a precedere l’australiana Ashleigh Barty e la ceca Karolina Pliskova. A seguire troviamo la rumena Simona Halep, l’ucraina Elina Svitolina, l’altra ceca Petra Kvitova, la belga Kiki Bertens, l’americana Serena ...

Tennis - WTA New York 2019 : Camila Giorgi rimontata e battuta in finale da Magda Linette : Nella finale del WTA International di New York, il NYJTL Bronx Open, torneo inedito per il circuito femminile, Camila Giorgi spreca un break di vantaggio nel terzo set, oltretutto dopo essere stata avanti di un parziale, e viene battuta col punteggio di 5-7 7-5 6-4. Inizio di match terrificante per le due Tenniste con quattro break nei primi cinque game, Linette lo subisce nel primo e nel quinto e Giorgi nel secondo e nel quarto commettendo ...

Tennis - WTA New York 2019 : Camila Giorgi in finale! Rimontata e battuta Qiang Wang - quattro match point annullati : Seconda finale sul circuito WTA in poche settimane per Camila Giorgi. L’italiana ha superato nella semifinale del WTA International di New York, che si gioca nel Bronx, la cinese Qiang Wang, numero 1 del seeding e 18 del mondo, con il punteggio di 4-6 6-4 7-6(6) e annullando ben quattro match point alla sua avversaria in 2 ore e 39 minuti di autentica battaglia. L’avversaria dell’azzurra sarà la polacca Magda Linette, ...

Tennis - WTA New York 2019 : è Magda Linette la prima finalista - battuta in due set Katerina Siniakova : E’ Magda Linette la prima finalista del Bronx Open sul cemento di New York, la polacca ha battuto la ceca Katerina Siniakova col punteggio di 7-6 6-2. Primo set molto combattuto con Siniakova che brekka subito l’avversaria ma perde il vantaggio nel quarto game, strappa di nuovo il servizio a Linette nel nono ma si fa controbrekkare immediatamente mentre serve per il set. La polacca salva tre palle break nell’undicesimo game e a sua volta manca ...