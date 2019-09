Tennis | Laver Cup 2019 | i convocati di Europa e Resto del Mondo C’è Fabio Fognini!

Fonte : oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Da venerdì 20 a domenica 22 settembre è in programma a Ginevra, in Svizzera, laCup di: la consueta sfida tradel, con le due formazioni capitanate rispettivamente da Bjorn Borg e John McEnroe, conosce ormai tutti i suoi protagonisti. Con le ultime convocazioni degli statunitensi Jack Sock e Taylor Fritz, infatti, sono completi entrambi i team: ci sarà spazio anche per l’Italia nella squadra europea, grazie alla chiamata ricevuta daFognini. Di seguito l’elenco completo dei protagonisti dell’edizionedellaCup TEAMRafael Nadal (Spagna) Roger Federer (Svizzera) Alexander Zverev (Germania) Dominic Thiem (Austria) Stefanos Tsitsipas (Grecia)Fognini (Italia) Capitano: Bjorn Borg TEAMDELJohn Isner (USA) Milos Raonic (Canada) Denis Shapovalov (Canada) Nick Kyrgios (Australia) Jack Sock ...

