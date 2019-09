Temptation Island Vip anticipazioni | Alex Belli e Delia Duran nuova coppia a sorpresa?

Temptation Island Vip : anche Anna Pettinelli e Stefano entrano in crisi : Lunedì in prima serata su canale 5 è andata in onda la prima puntata di Temptation Island Vip e ad essere rimasta indenne dalla separazione in due villaggi diversi per ora sembra essere solo la coppia formata da Anna Pettinelli e Stefano. A pochi giorni dalla messa in onda della prima puntata che ha raggiunto il 18,16% di share, e in attesa di vedere la seconda lunedì 16 settembre sul web iniziano già a circolare alcune anticipazioni, anche ...

Temptation Island Vip : Simona Ventura svela alcuni retroscena su Alessia Marcuzzi : La conduttrice dichiara: "La Marcuzzi al timone del docu-reality? Non si poteva fare scelta migliore".

Ciro e Federica - squalifica Temptation Island Vip : parlano i familiari : Ciro e Federica, squalifica Temptation Island Vip: parlano i familiari di Petrone Per Ciro Petrone e Federica Caputo l’avventura a Temptation Island Vip 2 è durata pochissimo. L’attore non ha resistito alla lontananza della compagna e si è fiondato da lei, dando vita a una scena televisiva esilarante, già diventata cult. Peccato che il gesto […] L'articolo Ciro e Federica, squalifica Temptation Island Vip: parlano i familiari ...

Temptation Island Vip Ciro Petrone trasgredisce la regole del reality : Il reality “Temptation Island Vip2” è iniziato da qualche giorno e Ciro Petrone l’attore di “Gomorra” il film, non ha resistito alla lontanza dalla sua Federica Caputo e trasgredendo le regole del gioco raggiunge la fidanzata. Alessia Marcuzzi lo bacchetta: «Devi abbandonare il programma». La coppia lascia il villaggio.«Per me questi giorni sono stati infiniti – spiega Ciro alla Marcuzzi – Non ce la faccio a ...

Sossio Aruta contro Damiano Er Faina : «Insultavi tutti e ora vai a Temptation Island Vip? Sei er bigattino» : Damiano Er Faina, divenuto famoso sul web anche per le colorite critiche sulle celebrità italiane, sta diventando il mattatore dell'edizione in corso di Temptation Island Vip, dove...

Temptation Island Vip Ciro trasgredisce le regole la coppia è eliminata : A pochi giorni dell’inizio del programma una coppia è stata costretta ad abbandonare “Temptation Island Vip2”. Ciro Petrone l’attore di Gomorra il film, non ha resistito alla lontanza dalla sua Federica Caputo e trasgredendo le regole del gioco raggiunge la fidanzata. Alessia Marcuzzi lo bacchetta: «Devi abbandonare il programma». La coppia lascia il villaggio.«Per me questi giorni sono stati infiniti – spiega Ciro alla Marcuzzi – ...

Temptation Island Vip - Ventura : i retroscena su Bettarini e Marcuzzi : Temptation Island Vip, Simona Ventura in confidenza: i retroscena su Alessia Marcuzzi, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini. Poi chiama l’ex marito a lavorare con lei Simona Ventura è raggiante. Il ritorno in Rai l’ha rigenerata, anche se non scorda mai di ringraziare Maria De Filippi e Mediaset che, durante uno dei periodo più difficili della […] L'articolo Temptation Island Vip, Ventura: i retroscena su Bettarini e Marcuzzi ...

Simone Bonaccorsi ha tradito la fidanzata prima di Temptation Island Vip? : Sembrerebbero poche ma molto esaustive le indiscrezioni attualmente diffuse in rete tramite il profilo Instagram dell'influencer Deianira Marzano, che pare possegga prove inconfutabili di un tradimento molto particolare.Quello di Simone Bonaccorsi, attualmente concorrente, nel villaggio dei fidanzati, di Temptation Island Vip, ai danni della fidanzata Chiara, alla quale è legato da dieci mesi.prosegui la letturaSimone Bonaccorsi ha tradito ...

Temptation Island - Massimo difende il suo fidanzamento con Sonia : 'Esistono emozioni' : Ormai è ufficiale: Massimo, dopo la fine della sua relazione con Ilaria avvenuta a Temptation Island 2019, si è fidanzato con l'ex tentatrice Sonia. Ad confermare la notizia che si era diffusa sul web già durante l'estate è stato proprio il diretto interessato durante la prima registrazione del trono classico di Uomini e Donne alla quale ha partecipato come ospite con la sua ex. Sul web, le critiche per la decisione presa dal giovane di iniziare ...

“Incinta”. Temptation Island - ancora lei. Arriva la notizia bomba : L’evoluzione del rapporto tra Sabrina Martinengo e Nicola Tedde durante e dopo Temptation Island 2019 ha rappresentato uno dei più grandi colpi di scena di questa edizione. Dettisi addio al falò di confronto finale si sono poi ritrovati nelle settimane successive più uniti che mai. Una relazione, la loro, che fa ancora molto discutere e che divide a causa della differenza d’età, lei 42 anni e lui 30. “Tu non ti rendi conto che una donna di 42 ...

L'ex Temptation Island Sabrina potrebbe essere incinta di Nicola : 'L'ho fatto già capire' : Tra le coppie protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island Nip vi è quella composta da Sabrina e Nicola, i quali si fecero notare soprattutto per la differenza d'eta. Lei, più grandi di lui di svariati anni, nel corso dell'avventura nel reality show delle tentazioni si lasciò andare molto con il single tentatore Giulio Raselli che, in questo momento, ritroviamo sul trono classico di Uomini e donne. Tra i due ci furono degli ...

Temptation Island Vip 2019/ Simone ha tradito Chiara Esposito? Parla Deianira Marzano : Temptation Island Vip 2019, Simone Bonaccorsi osannato dal web per il suo amore vero ma arriva la segnalazione di Deianira Marzano: ha tradito la fidanzata Chiara Esposito?

Anticipazioni Temptation Island - seconda puntata : arrivano Gabriele Pippo e Silvia Tirado : La prima puntata di Temptation Island Vip 2, trasmessa lunedì 9 settembre, ha sancito la fuga di Ciro Petrone verso il villaggio delle fidanzate. Non riuscendo a restare separato ancora dalla sua Federica Caputo, l'attore di Gomorra ha deciso di superare i blocchi imposti dalla produzione per riabbracciare la sua amata. Ma la decisione è costata cara alla coppia, che ha così dovuto fare i conti con l'espulsione dal programma. L'annuncio di ...

Massimo di Temptation Island sotto accusa : “Fidanzato troppo presto” - lui risponde : Temptation Island, Massimo Colantoni sotto accusa per essersi fidanzato con Sonia Massimo Colantoni e la tentatrice Sonia sono fidanzati e ormai lo sappiamo bene. La coppia si è formata dopo la fine delle registrazioni di Temptation Island 2019, su per giù un mesetto dopo. Massimo e Sonia si sono conosciuti nel villaggio, quindi, ma non […] L'articolo Massimo di Temptation Island sotto accusa: “Fidanzato troppo presto”, lui ...