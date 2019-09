Teatro Trianon | c' è il bando | Marisa Laurito in pole position dopo l' addio di Nino

Fonte : ilmattino

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Pare che la scintilla sia scoccata nel sagrato di Santa Chiara, ai funerali di Luciano De Crescenzo, amico di una vita: in quella mattina di luglio,scambiò con Vincenzo De Luca...

prospinto : Teatro Trianon Viviani, un avviso per selezionare il direttore artistico - Scisciano : Trianon Viviani, un avviso per selezionare il direttore artistico: #ILMONITO Il teatro pubblico di Forcella lancia… - gazzettanapoli : Trianon Viviani, si cerca direttore artistico per succedere a Nino D’Angelo. -